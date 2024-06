Nie będzie siłowego doprowadzenia Obajtka. Szybka riposta byłego prezesa Orlenu

Obajtek nie usprawiedliwił swojej nieobecności

RMF24 cytuje uzsadnienie sądu, w którym czytamy, że "zatrzymanie i doprowadzenie stosuje się - co do zasady - jeśli kara pieniężna nie przyniesie rezultatu. Jak dodaje sąd, konieczne jest też stwierdzenie uporczywości w zachowaniu świadka. To - jak napisano w uzasadnieniu - nie nastąpiło. Wystarczająca jest więc na tym etapie kara w maksymalnej wysokości, czyli 3 tys. złotych - uznał sąd" -informuje RMF24.

Sąd uznał jednocześnie, że pismo dostarczone przewodniczącemu nie może być powodem usprawiedliwienia. "Pismo dostarczone przewodniczącemu nie może być powodem usprawiedliwienia".

W odpowiedzi na ten werdykt, Daniel Obajtek skomentował tą decyzję na platformie X. Jak czytamy w poście, były prezes Orlenu zaapelował: "Panie Michał Szczerba powinien Pan pokryć wszystkie koszty uruchomienia policji i innych organów państwa".

Panie @MichalSzczerba powinien Pan pokryć wszystkie koszty uruchomienia policji i innych organów państwa. https://t.co/fYG46OFsnn— Daniel Obajtek (@DanielObajtek) June 6, 2024

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - OBAJTEK UKRYWA SIĘ NA WĘGRZECH? Gierszewski: Zastawiliśmy na niego PUŁAPKĘ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.