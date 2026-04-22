Rehabilitacja lecznicza z ZUS. Ogłoszono nowe konkursy na lata 2026-2029

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dobrą wiadomość dla tysięcy Polaków. 20 kwietnia 2026 roku ogłoszono nowe konkursy ofert na świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych. ZUS poszukuje ośrodków, które w latach 2026-2029 będą realizować programy pomagające osobom ubezpieczonym wrócić do pełnej sprawności.

Inicjatywa ta jest kluczowym elementem programu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez ZUS w całej Polsce. Głównym celem jest zapewnienie szerokiego dostępu do wysokiej jakości zabiegów, które mają pomóc pacjentom odzyskać zdrowie i zdolność do pracy. Szczegółowe informacje o konkursach oraz cała dokumentacja zostały już opublikowane na oficjalnej stronie internetowej ZUS w zakładce „Konkursy ofert”.

Bóle kręgosłupa i problemy z głosem. Jakie schorzenia obejmuje nowa rehabilitacja ZUS?

Program rehabilitacji przygotowano tak, aby odpowiadał na najczęstsze problemy zdrowotne osób aktywnych zawodowo. Jak informuje ZUS, konkursy dotyczą leczenia schorzeń narządu głosu oraz zaburzeń psychosomatycznych, które będą leczone w systemie stacjonarnym, czyli z zakwaterowaniem w ośrodku. Dodatkowo, w trybie stacjonarnym pacjenci będą mogli skorzystać z leczenia schorzeń narządu ruchu, co stanowi jedną z najszerszych i najbardziej potrzebnych form pomocy. Tego typu rehabilitacja ZUS często obejmuje popularne problemy z kręgosłupem czy bóle stawów. Kompleksowe podejście ma zapewnić skuteczny i możliwie szybki powrót do pełnej sprawności.

Rehabilitacja ambulatoryjna z ZUS. Lista 10 miast, w których będzie dostępna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomyślał również o osobach, które z różnych względów preferują rehabilitację bez konieczności stałego pobytu w ośrodku. W odróżnieniu od wyjazdów do popularnych sanatoriów z ZUS, specjalna oferta leczenia schorzeń narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym, czyli dochodzącym, jest skierowana do mieszkańców dziesięciu dużych miast w Polsce. Na liście tej znalazły się: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Lublin, Łódź, Sopot, Szczecin oraz Warszawa. Mieszkańcy tych aglomeracji będą mogli korzystać z zabiegów w placówkach wyłonionych w konkursie, które znajdują się blisko ich miejsca zamieszkania.

Jak uniknąć renty dzięki rehabilitacji z ZUS? Cel programu prewencji rentowej

Ogłoszone wczoraj konkursy to część szerszego programu ZUS, znanego jako rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej. Jego nadrzędnym celem jest zapobieganie długotrwałej niezdolności do pracy, która mogłaby skutkować koniecznością przyznania renty. Program ten skierowany jest do osób ubezpieczonych, zagrożonych utratą zdolności do pracy, ale mających realną szansę na jej odzyskanie po przejściu specjalistycznej rehabilitacji. Warto pamiętać, że aby skorzystać z programu, potrzebne jest skierowanie na rehabilitację ZUS od lekarza orzecznika.

Mówiąc prościej, ZUS inwestuje w zdrowie Polaków, aby umożliwić im jak najszybszy powrót do aktywności zawodowej i normalnego życia. Dzięki takim działaniom ubezpieczeni mogą uniknąć poważnych konsekwencji finansowych i społecznych związanych z przejściem na rentę. To rozwiązanie korzystne zarówno dla samych pacjentów, jak i dla stabilności całego systemu ubezpieczeń społecznych w naszym kraju.

