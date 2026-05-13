Orlen i BP przedłużyły promocje na paliwa do 24 maja, oferując rabaty do 35 gr/litr dla użytkowników swoich aplikacji mobilnych.

W Orlenie, użytkownicy aplikacji Vitay mogą uzyskać zniżkę do 35 gr/litr przy zakupie do 150 litrów paliwa (3x50L), pod warunkiem zakupu produktów pozapaliwowych za min. 5 zł.

BP oferuje 35 gr/litr rabatu na jednorazowe tankowanie do 50 litrów paliwa poprzez aplikację BPme, z nowymi kuponami co środę i możliwością korzystania z promocji przez cały tydzień.

Przedłużenie akcji ma na celu wsparcie domowych budżetów kierowców.

Rabaty na paliwa na stacjach Orlen do 24 maja

Kierowcy tankujący na stacjach Orlen nadal będą mogli korzystać z weekendowych zniżek na paliwa. Koncern poinformował, że promocja została wydłużona o kolejne weekendy i będzie obowiązywać 24 maja.

Oferta skierowana jest do użytkowników aplikacji Orlen Vitay. W ramach akcji można uzyskać rabat na zakup do 150 litrów benzyny lub oleju napędowego. Przy zakupach produktów pozapaliwowych za minimum 5 zł zniżka wynosi 35 gr na litrze. Bez dodatkowych zakupów kierowcy otrzymają rabat w wysokości 20 gr na litrze.

Koncern wyjaśnił, że w każdy poniedziałek w aplikacji pojawi się nowy kupon, który pozwoli na jednorazowe tankowanie do 50 litrów paliwa.

Weekendowa promocja funkcjonuje na stacjach Orlenu od 12 marca. Pierwotnie miała zakończyć się 3 maja, jednak spółka zdecydowała się ją przedłużyć.

„W sytuacji, gdy na światowych rynkach pojawia się niepewność i rosną koszty surowców, naszym zadaniem jest łagodzić te wahania i wspierać domowe budżety” - zaznaczył prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie spółki.

BP również wydłuża promocję na tankowanie

Na podobny krok zdecydowała się także sieć stacji BP. Firma poinformowała, że promocja na paliwa pozostanie dostępna do 24 maja. Zasady programu są niemal identyczne jak w przypadku Orlenu.

Po aktywowaniu kuponu w aplikacji BPme kierowcy mogą otrzymać rabat w wysokości 35 gr na litrze benzyny bezołowiowej 95 lub oleju napędowego. Zniżka obejmuje jednorazowe tankowanie do 50 litrów paliwa. BP podało, że nowe kupony będą udostępniane użytkownikom aplikacji w każdą środę. Z promocji można korzystać przez cały okres jej obowiązywania i nie jest ona ograniczona wyłącznie do weekendów.

Orlen i BP wśród największych sieci stacji paliw w Polsce

Orlen pozostaje liderem rynku paliwowego w Polsce pod względem liczby stacji. Według danych z lutego tego roku koncern posiadał 1962 placówki w całym kraju.

Drugie miejsce zajmuje BP, które na koniec marca dysponowało siecią 575 stacji. W czołówce znajduje się także marka Moya, należąca do spółki Anwim, posiadająca obecnie 538 stacji paliw.

