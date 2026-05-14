GIS ostrzega: groźna herbatka dla dzieci wycofana ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny z dniem 13 maja 2026 roku wydał pilne ostrzeżenie dotyczące zdrowia najmłodszych. W wyniku szczegółowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykryto alarmujące przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w popularnej herbatce dla niemowląt. Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego jednoznacznie stwierdzili, że produkt jest znacząco zanieczyszczony i stanowi poważne ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Mowa o produkcie "Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia", partia numer 010126, z datą minimalnej trwałości 12.2028. To właśnie ta herbatka, przeznaczona dla maluchów w pierwszych miesiącach życia, znalazła się w centrum uwagi z powodu zanieczyszczenia, które może być niebezpieczne dla rozwijających się organizmów. Producentem kwestionowanej partii są Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A., ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków; Zakład Produkcyjny w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia.

Czym są alkaloidy pirolizydynowe i dlaczego są groźne?

Alkaloidy pirolizydynowe (AP) to naturalnie występujące związki chemiczne, wytwarzane przez niektóre rośliny jako mechanizm obronny. Niestety, mogą one przypadkowo znaleźć się w surowcach roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, na przykład poprzez zbiór chwastów zawierających AP wraz z uprawianymi ziołami. Ich spożycie, nawet w niewielkich ilościach, jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt i małych dzieci, których organizmy są znacznie bardziej wrażliwe i mniej odporne na działanie toksyn. Ekspozycja na AP może prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby, w tym do marskości, a w skrajnych przypadkach nawet do niewydolności tego organu. Długotrwałe spożywanie produktów zanieczyszczonych AP wiąże się również z ryzykiem toksyczności genetycznej i kancerogenności. Normy dla tych substancji są bardzo restrykcyjne, a ich przekroczenie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla delikatnego układu pokarmowego i detoksykacyjnego dziecka.

Szybka reakcja producenta i inspekcji sanitarnej

W obliczu alarmujących wyników badań, producent – Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A. – podjął natychmiastowe i zdecydowane działania, aby chronić zdrowie konsumentów. Uruchomiono procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu z obrotu, wstrzymano sprzedaż i zabezpieczono wszelkie posiadane zapasy przed dalszą dystrybucją. Co więcej, wszyscy odbiorcy tej konkretnej partii zostali bezzwłocznie poinformowani o konieczności wycofania herbatki z rynku, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do bezpieczeństwa produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej również działały błyskawicznie i z pełną stanowczością. Wydano decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu oraz nakazującą całkowite wycofanie z rynku podejrzanego środka spożywczego. Inspektorzy sanitarni z uwagą nadzorują cały proces wycofywania produktu, od magazynów po półki sklepowe, aby upewnić się, że żadna niebezpieczna partia nie trafi w ręce konsumentów i że proces przebiega zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności.

Zalecenia dla konsumentów: Natychmiastowe działanie!

Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów: jeśli macie w domu wspomnianą herbatkę – Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia, partia 010126, data minimalnej trwałości 12.2028 – pod żadnym pozorem jej nie podawajcie dziecku! Niezależnie od tego, czy opakowanie jest otwarte, czy nie, ten produkt powinien zostać natychmiast usunięty z użytku. Prosimy o jego zwrot do miejsca zakupu – supermarkety, apteki i inne punkty sprzedaży mają obowiązek przyjąć wycofany produkt i zwrócić Państwu pieniądze, nawet bez paragonu. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań, zaleca się kontakt z lokalnym oddziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub bezpośrednio z producentem. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest najważniejsze!

Szczegóły dotyczące produktu objętego ostrzeżeniem

Produkt: Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia

Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia Numer partii: 010126

010126 Data minimalnej trwałości: 12.2028

12.2028 Producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A., ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków; Zakład Produkcyjny w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia

Łatwogang zapowiada współpracę z marką napojów. Cały dochód pójdzie na chore dzieci

19