Alarm dla rodziców: Popularna herbatka dla maluchów może być niebezpieczna

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-05-14 7:05

Główny Inspektorat Sanitarny alarmuje o potencjalnym zagrożeniu dla najmłodszych. Na rynku wykryto partię popularnej herbatki dla dzieci, w której stwierdzono obecność niebezpiecznych substancji, przekraczających dopuszczalne normy. Eksperci NIZP PZH biją na alarm – produkt może być szkodliwy dla zdrowia maluchów.

Otwarta zielona tekturka z torebkami herbaty, z kilkoma torebkami i rozsypaną herbatą na drewnianym stole. Zdjęcie ilustruje zagrożenie popularną herbatką dla maluchów, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Otwarta zielona tekturka z torebkami herbaty, z kilkoma torebkami i rozsypaną herbatą na drewnianym stole. Zdjęcie ilustruje zagrożenie popularną herbatką dla maluchów, o czym przeczytasz na Super Biznes.

GIS ostrzega: groźna herbatka dla dzieci wycofana ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny z dniem 13 maja 2026 roku wydał pilne ostrzeżenie dotyczące zdrowia najmłodszych. W wyniku szczegółowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykryto alarmujące przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w popularnej herbatce dla niemowląt. Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego jednoznacznie stwierdzili, że produkt jest znacząco zanieczyszczony i stanowi poważne ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Mowa o produkcie "Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia", partia numer 010126, z datą minimalnej trwałości 12.2028. To właśnie ta herbatka, przeznaczona dla maluchów w pierwszych miesiącach życia, znalazła się w centrum uwagi z powodu zanieczyszczenia, które może być niebezpieczne dla rozwijających się organizmów. Producentem kwestionowanej partii są Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A., ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków; Zakład Produkcyjny w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia.

Czym są alkaloidy pirolizydynowe i dlaczego są groźne?

Alkaloidy pirolizydynowe (AP) to naturalnie występujące związki chemiczne, wytwarzane przez niektóre rośliny jako mechanizm obronny. Niestety, mogą one przypadkowo znaleźć się w surowcach roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, na przykład poprzez zbiór chwastów zawierających AP wraz z uprawianymi ziołami. Ich spożycie, nawet w niewielkich ilościach, jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt i małych dzieci, których organizmy są znacznie bardziej wrażliwe i mniej odporne na działanie toksyn. Ekspozycja na AP może prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby, w tym do marskości, a w skrajnych przypadkach nawet do niewydolności tego organu. Długotrwałe spożywanie produktów zanieczyszczonych AP wiąże się również z ryzykiem toksyczności genetycznej i kancerogenności. Normy dla tych substancji są bardzo restrykcyjne, a ich przekroczenie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla delikatnego układu pokarmowego i detoksykacyjnego dziecka.

Szybka reakcja producenta i inspekcji sanitarnej

W obliczu alarmujących wyników badań, producent – Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A. – podjął natychmiastowe i zdecydowane działania, aby chronić zdrowie konsumentów. Uruchomiono procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu z obrotu, wstrzymano sprzedaż i zabezpieczono wszelkie posiadane zapasy przed dalszą dystrybucją. Co więcej, wszyscy odbiorcy tej konkretnej partii zostali bezzwłocznie poinformowani o konieczności wycofania herbatki z rynku, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do bezpieczeństwa produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej również działały błyskawicznie i z pełną stanowczością. Wydano decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu oraz nakazującą całkowite wycofanie z rynku podejrzanego środka spożywczego. Inspektorzy sanitarni z uwagą nadzorują cały proces wycofywania produktu, od magazynów po półki sklepowe, aby upewnić się, że żadna niebezpieczna partia nie trafi w ręce konsumentów i że proces przebiega zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności.

Zalecenia dla konsumentów: Natychmiastowe działanie!

Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów: jeśli macie w domu wspomnianą herbatkę – Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia, partia 010126, data minimalnej trwałości 12.2028 – pod żadnym pozorem jej nie podawajcie dziecku! Niezależnie od tego, czy opakowanie jest otwarte, czy nie, ten produkt powinien zostać natychmiast usunięty z użytku. Prosimy o jego zwrot do miejsca zakupu – supermarkety, apteki i inne punkty sprzedaży mają obowiązek przyjąć wycofany produkt i zwrócić Państwu pieniądze, nawet bez paragonu. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań, zaleca się kontakt z lokalnym oddziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub bezpośrednio z producentem. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest najważniejsze!

Szczegóły dotyczące produktu objętego ostrzeżeniem

  • Produkt: Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia
  • Numer partii: 010126
  • Data minimalnej trwałości: 12.2028
  • Producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A., ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków; Zakład Produkcyjny w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia

Łatwogang zapowiada współpracę z marką napojów. Cały dochód pójdzie na chore dzieci

Łatwogang przekaże pieniądze ze sprzedaży swojego napoju
Galeria zdjęć 19
Czy warto stosować suplementy diety
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HERBATA
WYCOFANE PRODUKTY