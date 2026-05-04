GIS ostrzega: Rozszerzono wycofanie niebezpiecznego suplementu z rynku

Kolejny alarm z frontu walki o bezpieczeństwo żywności w Polsce! Główny Inspektorat Sanitarny, w obliczu wykrycia groźnych substancji, ogłosił pilne rozszerzenie wycofania z obrotu popularnego suplementu diety. Aktualizacja z 30 kwietnia 2026 roku dotyczy produktu, w którym ponownie stwierdzono obecność pestycydu chlorpiryfosu, substancji od dawna zakazanej na terenie Unii Europejskiej ze względu na jej potencjalną szkodliwość dla zdrowia.

To nie pierwsze takie ostrzeżenie. Już 31 marca 2026 roku GIS informował o konieczności wycofania pierwszych partii tego suplementu. W wyniku kontynuowanych działań kontrolnych przeprowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na listę niepożądanych produktów trafiły właśnie kolejne, dodatkowe serie, które mogły trafić do sprzedaży.

Niebezpieczny pestycyd – cichy wróg w codziennym produkcie?

Zagrożenie stanowi chlorpiryfos – substancja, która jeszcze niedawno była powszechnie używana w rolnictwie jako środek owadobójczy. Jednakże, ze względu na liczne badania wskazujące na jego negatywny wpływ na układ nerwowy, rozwój dzieci oraz potencjalne działanie hormonalne, jego stosowanie w Unii Europejskiej zostało zakazane. Pozostałości tego pestycydu w żywności, nawet w niewielkich ilościach, budzą poważne obawy i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Dlatego tak ważne jest, aby natychmiast reagować na wszelkie ostrzeżenia sanitarne.

Które partie suplementu powinny zniknąć z twojej apteczki?

Ostrzeżenie dotyczy suplementu diety Ahwagandha żywe zioła o pojemności 50 ml, marki Mother’s Protect, wyprodukowanego dla firmy Flower One Sp. z o.o. z Chwaszczyna. Oprócz wcześniej wskazanych partii, organy sanitarne zdecydowały o wycofaniu kolejnych numerów, które również mogą zawierać szkodliwą substancję. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić etykietę, bo chodzi o twoje bezpieczeństwo.

Problem jest poważny, dlatego producent aktywnie współpracuje z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, aby jak najszybciej i najskuteczniej wyeliminować z rynku wszystkie niebezpieczne partie. Informacje na temat wycofania są również dostępne na stronie internetowej producenta https://mothersprotect.com/pages/oswiadczenie, gdzie konsumenci mogą znaleźć szczegółowe oświadczenie.

Co zrobić z podejrzanym suplementem? Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze

Jeśli posiadasz w domu produkt Ahwagandha żywe zioła suplement diety, 50 ml z którąkolwiek z wymienionych partii, absolutnie nie powinieneś go spożywać. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą intensywne postępowanie wyjaśniające, a także bacznie monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zwrócenie produktu do miejsca zakupu lub jego bezpieczna utylizacja, aby mieć pewność, że nie trafi on ponownie do obiegu i nie zagrozi nikomu innemu.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Ahwagandha żywe zioła suplement diety, 50 ml

Ahwagandha żywe zioła suplement diety, 50 ml Marka: Mother’s Protect

Mother’s Protect Wyprodukowano dla: Flower One Sp. z o.o., ul. Polna 11, 80-209 Chwaszczyno

Flower One Sp. z o.o., ul. Polna 11, 80-209 Chwaszczyno Wycofane partie: 04112025.A.P1 04112025.A.P2 02122025.A.P3



