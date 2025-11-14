Darmowa usługa dla kierowców. Unikniesz mandatu i pojedziesz bezpiecznie

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-11-14 17:16

Policja i Instytut Transportu Samochodowego ruszają z ogólnopolską akcją "Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo", w ramach której możesz bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie w swoim pojeździe. Można dzięki temu uniknąć mandatu wysokości 3000 zł!

Mokry asfalt w nocy z rozmazanymi światłami samochodów i ulicznych lamp, tworzącymi świetlne smugi i refleksy, symbolizujące bezpieczeństwo na drodze. O darmowej akcji kontroli świateł przeczytasz na Super Biznes.

i

  • Bezpłatna kontrola świateł w ramach akcji "Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo".
  • Akcja trwa do 6 grudnia na ponad 1500 stacjach diagnostycznych w całej Polsce.
  • Mandat za źle ustawione światła może wynieść nawet 3000 zł.
  • Niewłaściwe oświetlenie to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze, szczególnie jesienią i zimą.

Polscy kierowcy mają problem z oświetleniem w aucie. A mandat może wynieść 3000 zł

Podczas briefingu prasowego podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP podkreślił, że problem nieprawidłowego oświetlenia wciąż jest aktualny. W ubiegłym roku policja ujawniła aż 138 627 przypadków nieprawidłowości związanych ze stanem oświetlenia w pojazdach. W bieżącym roku odnotowano już 115 543 takie przypadki.

- Wtedy na naszą pobłażliwość liczyć nie można – ostrzegł podinsp. Robert Opas, podkreślając, że podczas kontroli często okazuje się, że zły stan oświetlenia to efekt długotrwałych zaniedbań, a nie nagłej awarii.

Piotr Kaźmierczak, ekspert ds. oświetlenia z Instytutu Transportu Samochodowego, zwrócił uwagę na skalę problemu, podkreślając, że aż 98% kierowców skarży się na oślepianie przez innych użytkowników dróg.

- Kierowcy wciąż nie przywiązują wystarczającej wagi do oświetlenia, a to właśnie ono decyduje, czy dostrzeżemy pieszego lub przeszkodę na drodze w odpowiednim momencie – wyjaśnił Kaźmierczak.

Przypomnijmy, że zgodnie z taryfikatorem mandatów, jazda bez świateł, albo ze źle ustawionymi światłami, lub niespełniającymi norm może grozić mandatem wysokości od 100 do 3 tys. zł.

Darmowe kontrole na stacjach w całej Polsce

W ramach kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” organizowane są ogólnopolskie dni otwarte na stacjach kontroli pojazdów. Kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie swoich samochodów. Kontrole odbywają się w cztery soboty: 25 października, 15 listopada, 22 listopada oraz 6 grudnia 2025 r., na ponad 1500 stacjach w całej Polsce.

Stacje biorące udział w akcji to te, które funkcjonują pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, są zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należą do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także stacje Dekra Polska oraz Speed Car. Dodatkowo, swoją stację udostępnia również Instytut Transportu Samochodowego.

- Sprawdzenie i ewentualna korekcja świateł trwa zaledwie kilkanaście minut, ale może uratować komuś życie. Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców, by poświęcili ten czas dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych uczestników ruchu – zaapelował Piotr Kaźmierczak.

Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” jest inicjatywą Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, DEKRA Polska Sp. z o.o., Speed Car Sp. z o.o., Yanosik SA oraz Screen Network Sp. z o.o.

Gdzie znaleźć listę stacji, na których za darmo sprawdzisz światła?

Wykaz stacji kontroli pojazdów, które biorą udział w akcji, można znaleźć na stronach internetowych:

Informacje są również dostępne na stronach jednostek terenowych policji.

