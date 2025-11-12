Abonament RTV za radio w aucie wynosi obecnie 94 zł rocznie przy płatności do 25 listopada z 10 proc. zniżką

Kara za nieopłacony abonament to 30-krotność miesięcznej stawki, czyli ponad 260 zł plus zaległości

Kontrolerzy robią zdjęcia samochodów z widocznym radiem jako dowód posiadania odbiornika

Od stycznia 2026 stawki wzrosną – za radio zapłacimy 9,50 zł miesięcznie zamiast obecnych 8,70 zł

Kto musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie

Opłata za radio w aucie obciąża właściciela pojazdu. W przypadku leasingu lub najmu ten obowiązek spada na firmę leasingową. Przedsiębiorcy płacą abonament za każdy zgłoszony odbiornik, jeśli samochód jest zarejestrowany na działalność gospodarczą.

Osoby prywatne opłacające abonament za radio w domu nie ponoszą dodatkowego kosztu za odbiornik samochodowy. Obowiązek jest jeden na gospodarstwo domowe. Jednak jeśli kontroler udowodni posiadanie radia w aucie przy braku opłaty za odbiornik domowy, trzeba uregulować zaległości.

Abonament RTV 2025 – aktualne stawki i termin płatności

Właściciel samochodu z radiem płaci miesięcznie 8,70 zł. Rocznie daje to 104,40 zł. Przy płatności z wyprzedzeniem do 25 listopada abonent otrzymuje 10 proc. zniżki i płaci tylko 94 zł za cały rok.

To ostatni dzwonek na skorzystanie z niższej stawki. Po tym terminie opłata wzrasta, a brak płatności grozi karą.

Kara za nieopłacony abonament RTV – ile zapłacisz

Sankcja za brak opłaty abonamentu RTV to 30-krotność miesięcznej stawki. W przypadku radia oznacza to ponad 260 zł. Do tego dolicza się zaległości za nieopłacone miesiące.

Urząd może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Konsekwencje są poważne – zajęcie środków na koncie, potrącenia z pensji, emerytury czy renty. Zadłużenie przedawnia się dopiero po 5 latach od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Kontrolerzy robią zdjęcia samochodów z radiem

Pracownicy Poczty Polskiej fotografują pojazdy, w których widać radioodbiorniki. Zdjęcie stanowi dowód posiadania odbiornika i podstawę do naliczenia opłaty. Metoda przypomina mandaty za parkowanie od straży miejskiej.

Kontrolerzy muszą okazać upoważnienie i legitymację służbową. Sprawdzają obecność urządzenia, jego zdolność do odbioru programu, fakt rejestracji oraz okres używania.

Wyrejestrowanie radia obowiązkowe nawet po złomowaniu auta

Sprzedaż pojazdu lub jego złomowanie nie zwalnia automatycznie z obowiązku abonamentowego. Dowód wyrejestrowania odbiornika jest kluczowy. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku dotyczącym właścicielki firmy transportowej.

Sąd orzekł, że wyłączona jest możliwość dowodzenia ustania obowiązku innymi środkami. Liczy się tylko formalne wyrejestrowanie w Poczcie Polskiej.

Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła nowe stawki. Od 1 stycznia 2026 miesięczna opłata za radio wzrośnie do 9,50 zł. Rocznie będzie to 114 zł, a ze zniżką 102,60 zł.

Opłata za telewizję i radio łącznie wzrośnie do 30,50 zł miesięcznie. Rocznie daje to 366 zł bez zniżki lub 329,20 zł przy terminowej płatności. Kara za radio wzrośnie do 285 zł, a za telewizję do niemal 920 zł.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV

Zwolnienie obejmuje osoby po 75. roku życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz te, które ukończyły 60 lat i otrzymują emeryturę nie wyższą niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnieni są także weterani będący inwalidami wojennymi.

W urzędzie pocztowym należy przedstawić dokumenty uprawniające do zwolnienia, dowód osobisty i złożyć odpowiednie oświadczenie.

PORANEK - Abonament