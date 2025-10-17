Miesięczna opłata za telewizor wzrośnie do 30,50 zł, a za samo radio do 9,50 zł

Roczna płatność z góry wyniesie 329,40 zł za telewizor i 102,60 zł za radio

Zwolnieni z abonamentu pozostaną m.in. osoby po 75. roku życia, niepełnosprawne i całkowicie niezdolne do pracy

Podwyżka oznacza w skali roku o 34,50 zł więcej za telewizor i 8,60 zł więcej za radio

Abonament RTV 2026 – nowe stawki od stycznia

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie wyższe stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego. Miesięczna opłata za odbiornik radiowy wyniesie 9,50 zł, natomiast za telewizor lub zestaw TV plus radio właściciele zapłacą 30,50 zł.

Podwyżka, choć na pierwszy rzut oka niewielka – odpowiednio 80 groszy i 3,20 zł miesięcznie – w perspektywie rocznej staje się bardziej odczuwalna dla domowych budżetów. Abonament radiowo-telewizyjny to obowiązkowa danina, z której środki trafiają do mediów publicznych, głównie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, wspierając ich działalność.

Abonament telewizyjny – ile zapłacisz rocznie

Osoby decydujące się na jednorazową płatność z góry za cały rok mogą skorzystać z niewielkiej zniżki. W 2026 roku pełna opłata roczna za radio wyniesie 102,60 zł, podczas gdy za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny właściciele zapłacą 329,40 zł.

Dla porównania, w 2025 roku te same kwoty przy płatności z góry wynosiły odpowiednio 94,00 zł za radio i 294,90 zł za telewizor. Różnica to zatem 8,60 zł więcej za radio oraz 34,50 zł więcej za telewizor w skali całego roku. System zniżek obowiązuje także przy płatnościach kwartalnych i półrocznych – ich wysokość jest proporcjonalna do okresu opłaty.

Kto nie zapłaci abonamentu RTV w 2026 roku

Pomimo wprowadzenia podwyżek nie zmienia się katalog osób uprawnionych do zwolnienia z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Aby skorzystać z tego przywileju, niezbędne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi.

Do grona osób zwolnionych z abonamentu RTV w 2026 roku należą między innymi osoby powyżej 75. roku życia, całkowicie niezdolne do pracy oraz z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Prawo do zwolnienia mają również emeryci powyżej 60 lat, których emerytura nie przekracza 50 procent średniego wynagrodzenia, a także osoby bezrobotne oraz inwalidzi i weterani wojenni.

Zwolnienia z opłat abonamentowych mają chronić osoby najbardziej wrażliwe społecznie przed dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Obowiązek uiszczania abonamentu dotyczy nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców posiadających odbiorniki na przykład w gabinetach, poczekalniach czy środkach transportu.

Abonament RTV – czy będzie zlikwidowany

Choć przez pewien czas wydawało się, że Polska podąży śladem innych krajów europejskich i całkowicie zrezygnuje z poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego, projekt ustawy w tej sprawie nie został nawet przyjęty przez rząd. W efekcie obowiązek opłacania abonamentu RTV nadal będzie egzekwowany, a planowana likwidacja tej daniny pozostaje w sferze niespełnionych zapowiedzi.

Media publiczne finansowane z abonamentu wciąż będą mogły liczyć na te wpływy, mimo że społeczna debata nad sensownością utrzymywania tego systemu trwa nieustannie. Dla wielu Polaków obecność obowiązkowej opłaty za posiadanie odbiornika pozostaje kontrowersyjna, zwłaszcza w dobie alternatywnych źródeł informacji i rozrywki.

