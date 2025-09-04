Abonament RTV znika: Media publiczne będą finansowane z budżetu, nie z abonamentu.

Nowa ustawa medialna: Projekt zgodny z prawem UE już w rządzie, planowane szybkie procedowanie.

Media publiczne mają być odpartyjnione, zarządy wybierane w otwartych konkursach.

Wyniki audytu w TVP w październiku.

Koniec abonamentu RTV – nowa ustawa medialna

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała, że projekt nowej ustawy medialnej został już wysłany do rządu. Dokument ma wdrożyć Europejski Akt o Wolności Mediów, który obowiązuje wszystkie państwa członkowskie od 8 sierpnia. Zdaniem Cienkowskiej czas na implementację unijnych regulacji jest ograniczony, dlatego konieczne jest szybkie procedowanie w parlamencie.

Finansowanie mediów publicznych z budżetu

Szefowa MKiDN wyjaśniła, że rozmowy na temat finansowania prowadzone były z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

- „Chcemy, by media publiczne były finansowane w pełni z budżetu, bo w ten sposób gwarantujemy im niezależność, a po drugie chcemy zlikwidować opłatę abonamentową, która jest opłatą absolutnie archaiczną” – zaznaczyła.

Cienkowska ma nadzieję, że ustawa w październiku trafi do Sejmu i szybko zostanie podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Podkreśliła, że brak wdrożenia unijnych przepisów groziłby karami finansowymi dla Polski. Wśród pozostałych propozycji resortu znalazły się również likwidacja Rady Mediów Narodowych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do dziewięciu.

Zmiany w Telewizji Polskiej i audyt

Minister kultury odniosła się również do sytuacji w Telewizji Polskiej. Jak podkreśliła, potrzebne są zmiany organizacyjne i lepsze zarządzanie. „Telewizja mogłaby pracować dużo bardziej efektywnie, mieć dużo więcej odbiorców, pracować na dużo lepszych wskaźnikach, stąd audyt wydatków i procesów. Na podstawie danych będę podejmować konkretne decyzje” – powiedziała minister. Wyniki audytu mają zostać przedstawione w październiku.

Odpartyjnienie i przejrzyste konkursy

Nowa ustawa zakłada odpartyjnienie mediów publicznych. Zarządy Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej mają być wybierane w otwartych konkursach organizowanych przez powiększoną do 9 osób Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, przy jednoczesnej likwidacji Rady Mediów Narodowych. Konkursy będą transmitowane na żywo, a funkcje prezesów zostaną oddzielone od roli redaktorów naczelnych.

Projekt ustawy został poddany szerokim konsultacjom. Zmiany mają wzmocnić niezależność mediów publicznych, zwiększyć ich przejrzystość i dostosować działanie do europejskich standardów.

