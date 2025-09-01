Polska stanie przed wyzwaniem wprowadzenia nowych opłat za emisję gazów cieplarnianych (ETS-2 od 2027 r.), co może podnieść ceny paliwa i ogrzewania, ale jest warunkiem dostępu do miliardów euro z nowego, niemal dwukrotnie większego budżetu UE (2028-2034).

Nowy budżet UE, którego dużą część (409 mld euro) stanowi Europejski Fundusz Konkurencyjności, ma na celu technologiczne dogonienie USA i Chin, inwestując w dekarbonizację, innowacje i obronność.

Dostęp do funduszy UE (865 mld euro na plany partnerstwa) dla Polski będzie uzależniony od podpisania nowej Umowy Partnerstwa oraz bezwzględnego przestrzegania praworządności, co jest nowym, kluczowym warunkiem wypłaty środków.

Aby złagodzić skutki ETS-2, utworzono Społeczny Fundusz Klimatyczny (86,7 mld euro) na wsparcie gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw w obliczu wzrostu cen energii i paliw, co jest szczególnie istotne dla Polski ze względu na klimat i dominację węgla w ogrzewaniu

ETS-2 od 2027 roku: Co oznacza dla Polaków?

Najważniejszą i najbardziej kosztowną zmianą z perspektywy obywateli jest wprowadzenie nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, znanego jako ETS-2. Zacznie on obowiązywać w 2027 roku i obejmie sektory dotychczas nieobjęte unijnym systemem, czyli transport drogowy oraz budynki. W praktyce oznacza to, że system ETS-2 nałoży opłaty na paliwa zużywane w samochodach oraz w ogrzewaniu domów, biur czy obiektów przemysłowych. Zgodnie z mechanizmem „zanieczyszczający płaci”, firmy dostarczające te paliwa będą musiały kupować uprawnienia do emisji CO₂, co nieuchronnie przełoży się na wyższe ceny dla konsumentów.

Jak podkreśla portal forsal.pl, powołując się na raport ekspertów, Polska może znaleźć się w grupie państw szczególnie narażonych na negatywne skutki reformy. „Polska może należeć do państw, w których skutki wprowadzenia ETS-2 będą szczególnie odczuwalne. Z jednej strony mamy bowiem klimat wymagający większego zużycia energii cieplnej niż średnia unijna, z drugiej – wciąż największy w Europie udział węgla w ogrzewaniu domów, a jest to paliwo najbardziej emisyjne”. Aby złagodzić społeczne skutki transformacji, powołano Społeczny Fundusz Klimatyczny o wartości 86,7 mld euro, który ma wesprzeć gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa.

Nowy budżet UE na lata 2028-2034. Na co pójdą pieniądze?

Wprowadzenie ETS-2 jest jednym z pięciu nowych źródeł dochodu, które mają zasilić budżet Unii Europejskiej. Nowy długoterminowy budżet UE na lata 2028–2034 ma być niemal dwukrotnie większy od poprzedniego, a jego sfinansowanie wymaga wprowadzenia nowych źródeł dochodów. Zgodnie z informacjami zebranymi przez forsal.pl, jego lwia część, aż 865 mld euro, zostanie przeznaczona na plany partnerstwa krajowego i regionalnego. Kolejne 409 mld euro pochłonie Europejski Fundusz Konkurencyjności, który ma pomóc Unii dogonić technologicznie USA i Chiny, inwestując w zielone technologie, innowacje oraz obronność.

Znaczące środki, 200 mld euro, zarezerwowano na program „Globalny wymiar Europy”, w ramach którego wspierane będą kraje kandydujące, w tym Ukraina, oraz reformy na Bałkanach Zachodnich. Co istotne, blisko 200 mld euro pochłonie spłata zadłużenia zaciągniętego w ramach funduszu odbudowy po pandemii COVID-19 (NextGenerationEU).

Praworządność i negocjacje. Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Aby skorzystać z unijnych miliardów, Polska będzie musiała wynegocjować i podpisać z Komisją Europejską nową Umowę Partnerstwa. Będzie to kluczowe zadanie dla rządu Donalda Tuska, zwłaszcza że budżet musi zostać zatwierdzony do końca 2027 roku, a wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią tego samego roku. Negocjacje będą o tyle trudniejsze, że w nowej perspektywie budżetowej wprowadzono twardy warunek. Po raz pierwszy praworządność będzie oficjalnym i bezwzględnym warunkiem wypłaty środków, co oznacza, że Polska musi zapewniać niezależność sądów i chronić prawa obywatelskie, by otrzymać fundusze.

Każde państwo członkowskie, w tym Polska, ma realny wpływ na ostateczny kształt budżetu, ponieważ w kluczowych sprawach wymagana jest jednomyślność. Skuteczność negocjacyjna będzie jednak zależała od jednoczesnego spełniania unijnych standardów, w tym wdrożenia ETS-2 oraz przestrzegania zasad państwa prawa.

