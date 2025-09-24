Masz czas na opłatę do 25 września. Inaczej zabiorą Ci 260 zł

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-09-24 15:12

Wiesz, że za słuchanie radia w samochodzie bez uiszczenia specjalnej opłaty możesz zapłacić karę? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z obowiązku płacenia abonamentu RTV, a kontrole regulowania opłat przeprowadzane przez Pocztę Polską są coraz częstsze. Zaskakujące? Sprawdź, czy dotyczy to również Ciebie i jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych.

Dłoń osoby obsługującej radio samochodowe, zmieniającej głośność lub stację. Na panelu widoczne przyciski „CD/AUX”, „RADIO” i „SCAN”. Zdjęcie ilustruje temat obowiązku opłat za radio w samochodzie, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Dłoń osoby obsługującej radio samochodowe, zmieniającej głośność lub stację. Na panelu widoczne przyciski „CD/AUX”, „RADIO” i „SCAN”. Zdjęcie ilustruje temat obowiązku opłat za radio w samochodzie, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News

Z tego artykułu dowiesz się, że:

  • Obowiązek płacenia abonamentu RTV za radio w samochodzie zależy od jego statusu prawnego.
  • Firmy muszą płacić za każdy służbowy samochód z radiem, natomiast osoby prywatne, które już opłacają abonament domowy, są zwolnione.
  • W 2025 roku miesięczna opłata za radio wynosi 8,70 zł, a brak płatności grozi wysokimi karami.
  • Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia z abonamentu i jakie dokumenty są potrzebne.

Kto musi płacić abonament RTV za radio w samochodzie?

Abonament RTV to opłata, którą regulują przepisy ustawy o opłatach abonamentowych. Zgodnie z nimi, obowiązek ten spoczywa na właścicielu radioodbiornika lub telewizora. W przypadku samochodu zarejestrowanego na osobę fizyczną, która już płaci abonament RTV za odbiornik w domu, nie ma konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty za radio w aucie. Jak informuje Poczta Polska, "użytkownicy samochodów prywatnych, którzy wnoszą opłatę abonamentową za odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny zarejestrowany w gospodarstwie domowym, nie są zobowiązani do wnoszenia dodatkowej opłaty za odbiornik w samochodzie."

Inaczej sytuacja wygląda, gdy pojazd jest własnością firmy. Przedsiębiorcy muszą płacić abonament za każdy zgłoszony odbiornik, także samochodowy, jeśli auto jest zarejestrowane na działalność gospodarczą, czyli jest samochodem służbowym.

Wysokość abonamentu RTV 2025 i terminy płatności

Wysokość abonamentu RTV jest ustalana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). W 2025 roku miesięczna opłata za samo radio wynosi 8,70 zł. Rocznie daje to kwotę 104,40 zł. Można jednak skorzystać z 10 proc. zniżki, płacąc z góry za cały rok – wówczas koszt spada do 94 zł. Termin płatności abonamentu RTV upływa 25. dnia każdego miesiąca, czyli w bieżącym miesiącu do 25 września. Warto pamiętać o regularnym regulowaniu opłat, aby uniknąć kar.

Polecany artykuł:

Koniec abonamentu RTV? Polacy zaoszczędzą aż 300 zł

Konsekwencje niepłacenia abonamentu RTV

Niezapłacenie abonamentu RTV może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kara za brak opłaty za samo radio (również to samochodowe) to 30-krotność miesięcznego abonamentu, czyli ponad 260 zł. Dodatkowo, do kary doliczane są zaległe opłaty za każdy miesiąc zwłoki. Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny kosztuje prawie 820 zł.

Poczta Polska ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne w przypadku braku terminowej wpłaty. Oznacza to, że dług może zostać ściągnięty z pensji, emerytury, renty lub z konta bankowego dłużnika.

Zwolnienie z abonamentu RTV – kto nie musi płacić?

Istnieje kilka grup osób, które są zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Należą do nich:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy przedstawić w urzędzie Poczty Polskiej odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Pytanie 1 z 15
Co to jest PKB?
QUIZ PRL. Waloryzacja, inflacja, deflacja. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Sedno sprawy
B. ZDROJEWSKI: Od 2025 roku nie będzie abonamentu. Tusk byłby znakomitym kandydatem na prezydenta. SEDNO SPRAWY
Sedno sprawy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ABONAMENT RTV
SAMOCHÓD SŁUŻBOWY