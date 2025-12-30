Jak będą otwarte sklepy w Sylwestra 2025?

W Sylwestra 2025 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, większość sklepów w Polsce będzie funkcjonować w skróconych godzinach. Brak zakazu handlu tego dnia pozwala na otwarcie placówek, jednak sieci handlowe decydują się na wcześniejsze zamknięcie, aby umożliwić pracownikom przygotowanie się do Nowego Roku. Warto pamiętać, że godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji sklepu, dlatego zawsze zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronach internetowych sieci lub bezpośrednio w placówkach.

Godziny otwarcia sklepów w Sylwestra, 31 grudnia

Oto orientacyjne godziny otwarcia popularnych sieci handlowych 31 grudnia 2025 roku:

Biedronka: Większość sklepów otworzy się o 6:00 i będzie czynna do godziny 21:00. Warto jednak pamiętać, że po godzinie 19:00 wybór niektórych produktów może być ograniczony.

Większość sklepów otworzy się o 6:00 i będzie czynna do godziny 21:00. Warto jednak pamiętać, że po godzinie 19:00 wybór niektórych produktów może być ograniczony. Lidl: Sklepy tej sieci będą otwarte od 6:00 do godziny 20:00.

Sklepy tej sieci będą otwarte od 6:00 do godziny 20:00. Dino: Sklepy Dino będą zazwyczaj czynne do godziny 20:30, a niektóre nawet do 21:00.

Sklepy Dino będą zazwyczaj czynne do godziny 20:30, a niektóre nawet do 21:00. Żabka: Sklepy Żabka, działające często na zasadzie franczyzy, mogą być otwarte najdłużej, nawet do godziny 23:00. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż alkoholu może być blokowana systemowo wcześniej, np. we Wrocławiu o godzinie 22:00.

Sklepy Żabka, działające często na zasadzie franczyzy, mogą być otwarte najdłużej, nawet do godziny 23:00. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż alkoholu może być blokowana systemowo wcześniej, np. we Wrocławiu o godzinie 22:00. Aldi: Większość placówek Aldi będzie otwarta do godziny 19:00 lub 20:00.

Większość placówek Aldi będzie otwarta do godziny 19:00 lub 20:00. Auchan: Sklepy Auchan będą czynne od 7:30 do godziny 18:00.

Sklepy Auchan będą czynne od 7:30 do godziny 18:00. Carrefour: W większości sklepów Carrefour zakupy będzie można zrobić od 7:00 do godziny 18:00.

W większości sklepów Carrefour zakupy będzie można zrobić od 7:00 do godziny 18:00. Kaufland: Sklepy Kaufland będą otwarte od godziny 6:00 lub 7:00 do godziny 18:00.

Sklepy Kaufland będą otwarte od godziny 6:00 lub 7:00 do godziny 18:00. Netto: Sklepy Netto będą czynne do godziny 19:00.

Sklepy Netto będą czynne do godziny 19:00. Stokrotka: Sklepy Stokrotka mogą być otwarte od 6:30 do godziny 18:00, a Stokrotka Express nawet do 22:00.

Sklepy Stokrotka mogą być otwarte od 6:30 do godziny 18:00, a Stokrotka Express nawet do 22:00. E.Leclerc: Zakupy w E.Leclerc będzie można zrobić do godziny 19:00.

Zakupy w E.Leclerc będzie można zrobić do godziny 19:00. Makro: Sklepy Makro będą otwarte do godziny 16:00.

Sklepy Makro będą otwarte do godziny 16:00. Selgros: Sklepy Selgros będą czynne do godziny 18:00.

Sklepy Selgros będą czynne do godziny 18:00. Rossmann: Drogerie Rossmann będą otwarte od 9:00 do godziny 17:00

Pamiętaj, że podane godziny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji sklepu. Zawsze warto sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej danej sieci handlowej lub w aplikacji mobilnej przed udaniem się na zakupy.

Galerie handlowe i Poczta Polska w Sylwestra

Galerie handlowe również będą czynne w sylwestra, ale w skróconych godzinach, najczęściej do godzin popołudniowych. Na przykład, Zielone Arkady w Bydgoszczy będą otwarte do 16:00, a Galeria Copernicus w Toruniu do 17:00. Poczta Polska także skróci godziny pracy. Większość placówek będzie czynna do godziny 16:00, a placówki całodobowe i najdłużej czynne w danym województwie do 18:00.

