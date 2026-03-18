Spadki cen ropy po decyzji Iraku

Notowania ropy naftowej wyraźnie obniżyły się w środę, gdy Bagdad i władze Regionu Kurdystanu osiągnęły porozumienie dotyczące eksportu do portu Ceyhan. To alternatywna trasa, która omija newralgiczną cieśninę Ormuz i zwiększa dostępność surowca na rynkach.

Baryłka WTI w dostawach na IV spadła do 92,20 USD (-4,17 proc.), a Brent na V kosztuje 100,47 USD (-2,76 USD). Wzrost podaży oraz oczekiwania na stabilizację transportu obniżyły presję cenową.

Minister ds. ropy Hajan Abdel-Ghani potwierdził wznowienie eksportu, a premier Kurdystanu Masrur Barzani zadeklarował, że region umożliwi wysyłkę ropy „tak szybko, jak to możliwe, w świetle wyjątkowych okoliczności, z którymi mierzy się kraj”.

Produkcja ropy i wpływ konfliktu

Przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie Irak wydobywał około 4,3 mln baryłek dziennie, jednak produkcja na południu kraju spadła aż o 70 proc., do 1,3 mln baryłek dziennie. To znacząco ograniczyło globalną podaż i wcześniej wspierało wzrost cen.

Cieśnina Ormuz i działania USA

Kluczowe znaczenie dla rynku ma sytuacja w cieśninie Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowej ropy. Po wybuchu wojny 28 lutego Iran zablokował szlak, co wywołało chaos w transporcie.

Doradca Białego Domu Kevin Hassett stwierdził: „Tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę i myślę, że to znak, jak niewiele pozostało Iranowi”.

Jednocześnie CENTCOM poinformował o atakach na irańskie instalacje: „Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie”.

Napięcia geopolityczne a rynek ropy

Sytuację dodatkowo komplikuje śmierć Ali Laridżaniego, jednego z kluczowych polityków Iranu. Eksperci ostrzegają, że może to zwiększyć ryzyko zakłóceń dostaw.

Od początku roku ropa Brent zdrożała o blisko 70 proc., a obecne spadki są efektem krótkoterminowych zmian w podaży i działań militarnych. Rynek pozostaje jednak silnie uzależniony od dalszego rozwoju sytuacji w regionie.

PTNW - Miłosz Bembinow