Ceny ropy lecą w dół! Nagły ruch Iraku i akcja USA zmieniają wszystko

Beata Lekszycka
PAP
2026-03-18 8:09

Ceny ropy gwałtownie spadają po niespodziewanym ruchu Iraku i zdecydowanych działaniach USA w rejonie cieśniny Ormuz. Baryłka WTI kosztuje już tylko 92,20 USD, a Brent 100,47 USD. W tle wojna, blokady i walka o kluczowy szlak, którym płynie aż 20 proc. światowej ropy.

Beżowa kiwonowa pompa szybu naftowego Shores Lift Solutions na tle pustego, trawiastego terenu, wydobywająca ropę naftową. Urządzenie pompuje surowiec, co jest kluczowe w kontekście analizy spadków cen ropy na Super Biznes.

  • Ceny ropy spadły w środę po tym, jak Irak i Region Kurdystanu osiągnęły porozumienie w sprawie eksportu ropy do portu Ceyhan, co omija cieśninę Ormuz i zwiększa podaż.
  • Baryłka WTI na IV spadła do 92,20 USD (-4,17 proc.), a Brent na V kosztuje 100,47 USD (-2,76 USD).
  • Porozumienie ma na celu wznowienie eksportu ropy, który wcześniej spadł o 70 proc. w Iraku z powodu konfliktu, co ograniczyło globalną podaż.
  • Sytuację na rynku ropy komplikują napięcia geopolityczne, w tym blokada cieśniny Ormuz przez Iran oraz ataki na irańskie instalacje.

Spadki cen ropy po decyzji Iraku

Notowania ropy naftowej wyraźnie obniżyły się w środę, gdy Bagdad i władze Regionu Kurdystanu osiągnęły porozumienie dotyczące eksportu do portu Ceyhan. To alternatywna trasa, która omija newralgiczną cieśninę Ormuz i zwiększa dostępność surowca na rynkach.

Baryłka WTI w dostawach na IV spadła do 92,20 USD (-4,17 proc.), a Brent na V kosztuje 100,47 USD (-2,76 USD). Wzrost podaży oraz oczekiwania na stabilizację transportu obniżyły presję cenową.

Minister ds. ropy Hajan Abdel-Ghani potwierdził wznowienie eksportu, a premier Kurdystanu Masrur Barzani zadeklarował, że region umożliwi wysyłkę ropy „tak szybko, jak to możliwe, w świetle wyjątkowych okoliczności, z którymi mierzy się kraj”.

Produkcja ropy i wpływ konfliktu

Przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie Irak wydobywał około 4,3 mln baryłek dziennie, jednak produkcja na południu kraju spadła aż o 70 proc., do 1,3 mln baryłek dziennie. To znacząco ograniczyło globalną podaż i wcześniej wspierało wzrost cen.

Cieśnina Ormuz i działania USA

Kluczowe znaczenie dla rynku ma sytuacja w cieśninie Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowej ropy. Po wybuchu wojny 28 lutego Iran zablokował szlak, co wywołało chaos w transporcie.

Doradca Białego Domu Kevin Hassett stwierdził: „Tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę i myślę, że to znak, jak niewiele pozostało Iranowi”.

Jednocześnie CENTCOM poinformował o atakach na irańskie instalacje: „Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie”.

Napięcia geopolityczne a rynek ropy

Sytuację dodatkowo komplikuje śmierć Ali Laridżaniego, jednego z kluczowych polityków Iranu. Eksperci ostrzegają, że może to zwiększyć ryzyko zakłóceń dostaw.

Od początku roku ropa Brent zdrożała o blisko 70 proc., a obecne spadki są efektem krótkoterminowych zmian w podaży i działań militarnych. Rynek pozostaje jednak silnie uzależniony od dalszego rozwoju sytuacji w regionie.

PTNW - Miłosz Bembinow

