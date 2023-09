Darmowe bilety kolejowe dla seniorów od PiS. Nie dla wszystkich!

Obietnice wyborcze PiS

Podczas konwencji PiS w Końskich ( sobota 9 września) lider partii Jarosław Kaczyński przypomniał o już wcześniej zapowiedzianych propozycjach takich jak: podniesienie 500 plus do 800 plus, rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty, dobre posiłki w szpitalu czy dofinansowanie wycieczek szkolnych. Rząd już wprowadził program bezpłatnych autostrad czy bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla młodzieży do 18 lat. Mają też być wprowadzone długo oczekiwane emerytury stażowe. Te i inne propozycje znalazły w oficjalnym programie PiS stworzonym przez komitet wyborczy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. na 300 stronach zapisano propozycje na kolejne lata rządów.

Darmowe bilety dla seniorów

W programie wyborczym w podpunkcie poświęconym rozwoju polskich kolei obiecano m.in. bezpłatne bilety kolejowe dla seniorów od 70. roku życia, a także wprowadzenie w porozumieniu z samorządami wspólnego biletu w atrakcyjnej cenie, który będzie obowiązywał na wszystkie pociągi w całej Polsce. Tym samym Prawo i Sprawiedliwość chce dążyć do zwiększenia liczby pasażerów polskiej kolei. "Naszym celem jest 400 mln pasażerów w 2027 r." - podkreślono w programie.

Obecnie seniorzy mają zapewnione tańsze przejazdy pociągami. Emeryci i renciści mogą skorzystać z ustawowej zniżki w wysokości 37 proc. ceny biletu kolejowego. Ta oferta dotyczy dwóch podróży rocznie w II klasie. W programie PiS nie wskazano jednak, czy darmowe bilety będą limitowane, czy też będzie można korzystać z nich bez ograniczenia – pisze „Fakt”.

Kiedy seniorzy będą podróżować za darmo?

Niestety w programie wyborczym PiS nie podano dokładnego terminu wejścia w życie nowej ulgi. Jak pisze „Fakt” - dokument obejmuje perspektywę do 2031 roku, w związku z tym na darmowe bilety seniorzy mogliby czekać nawet nie do kolejnej, ale jeszcze następnej kadencji, czyli blisko osiem lat.

