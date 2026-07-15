Ministerstwo Finansów ujawniło najnowsze, alarmujące dane o kondycji budżetu państwa za pierwsze półrocze 2026 roku.

Deficyt budżetowy przekroczył już 123,7 mld zł, co stanowi niemal połowę rocznego limitu, a wydatki znacznie przewyższają dochody.

Sprawdź, jakie są główne źródła dochodów i na co idą największe wydatki państwa, by zrozumieć pełen obraz sytuacji finansowej.

Po sześciu miesiącach 2026 roku Ministerstwo Finansów szacuje, że dochody budżetu państwa wyniosły ponad 278,7 mld zł, natomiast wydatki przekroczyły 402,4 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy osiągnął już 123,7 mld zł, co stanowi 45,5 proc. limitu zapisanego w tegorocznej ustawie budżetowej. Opublikowane dane pokazują, jak wygląda kondycja finansów publicznych w połowie roku oraz z jakich źródeł do państwowej kasy trafia najwięcej pieniędzy.

Ponad 245 mld zł z podatków

Największym źródłem dochodów pozostają podatki. Według szacunków resortu wpływy podatkowe przekroczyły 245 mld zł. Największą część tej kwoty stanowiły podatki pośrednie, z których do budżetu wpłynęło ponad 208,5 mld zł. Dochody z podatku CIT osiągnęły około 45 mld zł, niemal tyle samo przyniosła akcyza – około 44 mld zł. Z kolei wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowego, przekroczyły 3,7 mld zł. Łącznie dochody budżetu państwa zrealizowano na poziomie 43,1 proc. planu przewidzianego na cały 2026 rok.

Najwięcej kosztuje dług państwa

Po stronie wydatków największą pozycją pozostaje obsługa zadłużenia Skarbu Państwa. Według danych Ministerstwa Finansów koszt ten wyniósł już blisko 33,7 mld zł. Znaczne środki trafiły również do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotacje dla FUS oszacowano na ponad 30,4 mld zł, natomiast subwencje dla samorządów osiągnęły około 30,9 mld zł. Łącznie wydatki wykonano na poziomie 43,8 proc. planu zapisanego w ustawie budżetowej.

Rosną rezerwy walutowe państwa

Resort opublikował również informacje dotyczące środków walutowych pozostających na rachunkach budżetowych. Na koniec czerwca ich wartość wyniosła 23,2 mld euro wobec 15,7 mld euro miesiąc wcześniej. Jednocześnie w czerwcu Polska przeznaczyła równowartość około 585,9 mln euro na spłatę kapitału zagranicznego długu Skarbu Państwa oraz 70,4 mln euro na odsetki.

Co zakłada tegoroczny budżet?

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 rok dochody budżetu państwa mają wynieść 647,2 mld zł, a wydatki 918,9 mld zł. Maksymalny dopuszczalny deficyt ustalono na 271,7 mld zł. Rząd zakłada również, że relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie w tym roku 53,8 proc. Dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów pokazują, że po pierwszym półroczu zrealizowano już niemal połowę planowanego deficytu.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]