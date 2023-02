Deflacja w Europie. Ceny gwałtownie spadają. Niestety tylko w strefie euro

Gdzie inflacja spada, a gdzie rośnie

Największe spadki cen w styczniu miały miejsce w Holandii i Belgii. Wzrost był na Słowacji oraz w krajach bałtyckich, czyli w naszym regionie To sugeruje, że nie można się jeszcze spodziewać spadków cen w styczniu w Polsce.

Jak informuje portal wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP obniżył się w strefie euro o 0,4 proc. w porównaniu z grudniem i to już drugi miesiąc z rzędu z takim samym poziomem spadku cen, a trzeci miesiąc, kiedy te idą w dół — wynika z danych Eurostatu.

-Co więcej, spadek cen jest większy, niż prognozowali ekonomiści, którzy oczekiwali zniżki o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. Mamy już jak widać do czynienia z deflacją, a nie z inflacją-czytamy.

Według portalu, wzrost cen jest, ale zszedł w strefie euro do 8,5 proc. rok do roku z 9,2 proc. w grudniu i 10,1 proc. w listopadzie ub.r.

Ceny żywności i energii podbijają inflację

Business Insider informuje, że ceny żywności z wyłączeniem alkoholu poszły w górę o 14,1 proc. rdr, w tym żywność przetworzona o 14,9 proc., a nieprzetworzona (m.in. warzywa, owoce) o 11,6 proc. Energia (w tym elektryczna, gaz i paliwa samochodowe) podrożała o 17,2 proc. rdr.

-Poniżej ogólnego wskaźnika inflacji rosły ceny usług —o 4,2 proc. rdr oraz ceny wyrobów przemysłowych z wyłączeniem energii — o 6,9 proc-wyjaśnia portal.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.