Dino ma sklep bezobsługowy! Nie uwierzysz, kto podaje klientom produkty

Pierwszy sklep bezobsługowy Dino

W Polsce sklepy autonomiczne działają pod szyldem Auchan Go, Orlen w ruchu, Carrefour 24/7 czy Żabka Nano. Teraz tego typu placówkę otworzyła sieć Dino , przy swoim sklepie w Gliwicach. Nowością jest fakt, że aby zrobić zakupy klient nie musi wchodzić do środka, a zakupy poda robot – pisze serwis portalspozywczy.pl. Automatyczny sklep Nexto Select Dino powstał przy współpracy konsorcjum, spółek z Grupy Mago S.A.: MGL i HemiTech oraz Politechniki Śląskiej.

- Naszym zdaniem, to jest dobra optymalizacja przestrzeni, dosyć dobra optymalizacja kosztów utrzymania (...). Nie trzeba wydawać pieniędzy na prąd czy na pracownika, który musi tutaj sprzątać - mówi Michał Pajączek, prezes HemiTech, Grupa Mago.

Jak zrobić zakupy w automatycznym sklepie Dino?

Sklep Dino w całości zrobotyzowany sklep. Pracuje 24 h na dobę przez siedem dni w tygodniu. Do tej placówki nie trzeba wchodzić do środka. Zakupy podają roboty, czyli tzw. manipulatory. Klient dokonuje zakupów, wybierając produkty na ekranie i dodając je do wirtualnego koszyka, a po opłaceniu maszyna kompletuje zamówienie, które klient odbiera. Wszystkie te czynności można obserwować na ekranie. Wewnątrz sklepu znajdują się tylko i wyłącznie regały z produktami i manipulatory, których zadaniem jest pobranie produktów z półek i podanie jej klientowi. Te manipulatory działają w ciemności, sklep nie wymaga sprzątania ani oświetlenia. Pracownik sieci musi tylko raz na jakiś czas sklep zatowarować. Kiedy jest to potrzebne informuje go samo urządzenie.

- "Za urządzeniem stoi sieć neuronowa, której zadaniem jest optymalizacja, ułożenie produktów wewnątrz samej komórki, żeby klient maksymalnie szybko dostał produkt, który go interesuje" – mówi Michał Pajączek.

Sklep jest w stanie prognozować najbliższą sprzedaż i samodzielnie zamawiać brakujące produkty do magazynu centralnego. Oferta w sklepie będzie zmieniana w zależności od pory roku, świąt czy weekendów i wakacji.