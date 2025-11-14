Woseba Ti Meriti Crema E Aroma to kawa łącząca Arabikę i Robustę, oferująca aksamitną piankę, czekoladowe nuty i małą kwasowość, idealna do ekspresów automatycznych.

Woseba Ti Meriti – kawa dla koneserów włoskich aromatów

Kawa Woseba Ti Meriti Crema E Aroma powstaje z połączenia starannie wyselekcjonowanych ziaren Arabiki i Robusty, co nadaje jej wyróżniający się balans intensywności i delikatnej słodyczy. W efekcie napój zachwyca aksamitną pianką, głębokim aromatem oraz subtelnymi nutami czekoladowymi. Dzięki odpowiedniemu procesowi palenia ziarna przez długi czas zachowują świeżość, a smak przygotowanego z nich espresso, cappuccino czy caffè latte zbliża się do klasycznego włoskiego stylu. Wielu smakoszy docenia również jej niewielką kwasowość oraz świetne działanie w ekspresach automatycznych.

Promocja na Woseba Ti Meriti – wyjątkowa cena w Dino

Do 18 listopada sieć sklepów Dino oferuje kawę Woseba Ti Meriti Crema E Aroma w bardzo atrakcyjnej cenie. Zamiast standardowych 67,99 zł / kg, teraz kosztuje jedynie 57,69 zł. To doskonała okazja, by cieszyć się wysoką jakością naparu bez nadwyrężania domowego budżetu.

Promocje i rabaty w Dino – najciekawsze oferty do 18 listopada

Aktualna oferta Dino nie kończy się na kawie. W sklepach obowiązuje również wiele innych korzystnych promocji. Wśród nich znajdują się m.in.: cebula 1 kg za 1,49 zł, cukier biały 1 kg za 2,29 zł (przy zakupie 5 szt.), kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 300 g za 37,99 zł, bombonierka Raffaello 150 g za 11,99 zł przy zakupie dwóch sztuk czy margaryna Palma 300 g w promocji 1+1 gratis.

Warto też skorzystać z promocji na podudzia z kurczaka w cenie 9,99 zł/kg i kiełbasę śląską w cenie 19,99 zł/kg. Twaróg sernikowy Président (1 kg) kosztuje 9,89 zł, a mleko UHT Krasula 3,2 proc. dostępne jest w cenie 2,79 zł za litr przy zakupie trzech sztuk

To idealna okazja, by uzupełnić zapasy produktów codziennego użytku w znacznie niższych cenach.

