Dino stawia na klienta

Dino, znane z dynamicznego rozwoju sieci sklepów stacjonarnych, od początku 2024 roku intensywnie rozwija się w e-commerce. Przejęcie drogerii internetowej ezebra.pl to ważny element tej strategii. E-sklep oferuje szeroki wybór kosmetyków, perfum, akcesoriów do pielęgnacji i artykułów gospodarstwa domowego. Teraz Dino idzie o krok dalej, oferując klientom wyjątkowo korzystne warunki zwrotu towarów. Czy to wystarczy, by przyciągnąć nowych klientów?

Rewolucja w zakupach online? 100 dni na zwrot bez podania przyczyny

W Polsce standardowy termin na odstąpienie od umowy zawartej przez internet wynosi 14 dni. Grupa Dino postanowiła jednak znacząco wydłużyć ten okres dla klientów ezebra.pl, dając im aż 100 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.

Kreator zwrotów w ezebra.pl – prosto i wygodnie

Aby ułatwić klientom cały proces, Dino przygotowało specjalny kreator zwrotów. To intuicyjne narzędzie prowadzi klienta krok po kroku – od wyboru zwracanych produktów, przez wygenerowanie dokumentów, aż po nadanie przesyłki.

- Nasz system pomoże także w nadaniu takiej przesyłki. Ponadto dzięki kreatorowi łatwo wybierzesz nie tylko formę zwrotu pieniędzy, ale i sposób zwracania towarów. Darmową przesyłkę zwrotną zyskasz tylko z naszym kreatorem zwrotów, który wygeneruje konkretne zgłoszenie dla zakupionego przez Ciebie produktu. Darmowa przesyłka obowiązuje w momencie, gdy wybierzesz opcję zwrotu środków na saldo klienta w sklepie – dodaje Dino.

Reklamacja bez odsyłania towaru? W ezebra.pl to możliwe!

Dino ułatwia również proces reklamacji. Klienci ezebra.pl mogą szybko i sprawnie zareklamować zakupiony produkt, a w niektórych przypadkach otrzymać zwrot pieniędzy bez konieczności odsyłania towaru. Wystarczy wypełnić formularz reklamacyjny, opisać usterkę i dodać zdjęcia uszkodzonego produktu.

Dino podbija e-commerce

Choć ezebra.pl oferuje aż 100 dni na zwrot, w przypadku roślinnego e-marketu ogrod.marketdino.pl obowiązuje standardowy 14-dniowy termin. To jednak nie koniec planów Dino w e-commerce. Sieć pracuje nad własną aplikacją mobilną i rekrutuje specjalistów do rozwoju sprzedaży online w różnych kategoriach spożywczych.

