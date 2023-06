i Autor: grupa Dino Polska

Handel w sieci

Dino uruchamia sklep internetowy? Ujawniono cenne szczegóły

Dino należy do najbardziej rozwijających się sieci handlowych w Polsce. A teraz gigant przymierza się do budowania platformy e-commerce – pisze portal portal wiadomoscihandlowe.pl. Firma już czyni kroki, żeby wprowadzić sprzedaż przez internet i szuka osób do obsługi handlu w sieci.