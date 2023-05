Sieć Dino szuka pracowników na wakacje. Czy płacą więcej niż w Biedronce?

Praca w wakacje w Dino

Z duża ofertą pracy w wakacje wystartowała już Biedronka. Pracowników sezonowych poszukuje też Dino. Na stronie sieci znajdziemy ok. 250 ogłoszeń z ofertą wakacyjnej pracy w marketach Dino. Obowiązki pracowników to wykładanie towaru z zachowaniem obowiązujących standardów; zapewnienie należytej estetyki ekspozycji; dbanie o porządek na sali sprzedaży oraz obsługa klienta. Za trudniony w marketach Dino może liczyć na możliwość dopasowania wymiaru czasu pracy do potrzeb pracownika, stabilność zatrudnienia, umowę o pracę; atrakcyjne benefity (m.in.: ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna, możliwość otrzymania pożyczki).

Mobilny kasjer w Dino

Wśród ogłoszeń o pracy w Dino są również oferty dotyczące mobilnych kasjerów-sprzedawców. Taka osoba pracuje w marketach Dino na terenie całego województwa. Dino zaznacza, że odpowie na każde zgłoszenie chętnych do pracy w wakacje.

Ile zarabia się w Biedronce i w Dino?

Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie w Biedronce jest wyższe o kwotę od ok. 500 do 700 zł brutto. Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w Biedronce zarabia od 3950 zł do 4300 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat może liczyć na zarobki w wysokości od 4100 zł do 4550 zł brutto. Kierownik sklepu dostanie na początku nie mniej niż 5800 zł brutto. Zarobki magazynierów to od 4300 do 4600 zł brutto.

W sieci Dino w 2022 roku wydatki na wynagrodzenia wyniosły 2,1 mld zł. Sieć zatrudniała wtedy ok. 37 tys. osób. Średnia płaca netto zatrudnionego w Dino w 2022 roku wynosiła 3015 zł – podają wiadomoscihandlowe.pl. Wysokość wynagrodzenia zależy między innymi od miejscowości. Sieć po roku i po dwóch latach pracy zapewnia podwyżki dla swoich pracowników.

