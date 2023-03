Dino szuka ponad 1000 pracowników. Dostaje ogromne pieniądze z PFRON

Dino - 20 mln zł na rekrutację pracowników niepełnosprawnych

Dino otrzymuje pomoc publiczną w w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników niepełnosprawnych. Łącznie spółka otrzymała ok. 20 mln zł z PFRON. Dino należy do najszybciej rozwijających się firm w Polsce. Cały biznes Dino na podstawie notowań akcji można wycenić już na blisko 40 mld zł, a firma w awansowała do TOP 10 największych europejskich detalistów.

Dino szuka pracowników

Firma szuka obecnie ponad 1000 pracowników (1252 oferty pracy). Połowa to ogłoszenie dotyczące pracy w marketach Dino. Reszta dotyczy praca w magazynach, centrali czy w terenie. Oferty pracy w marketach często dotyczą niepełnych etatów – np. ½ czy ¼. Z kolei poszukiwani pracownicy „terenowi” to najczęściej specjaliści do weryfikacji pozyskanych nieruchomości lub gruntów i osoby odpowiedzialne za nadzór nad powstającymi sklepami, ale także specjaliści np. od systemów fotowoltaicznych czy odbioru technicznego budynków.

Gdzie szukać ofert pracy w Dino?

Wszystkie oferty pracy publikowane są na stronie marketdino.pl w zakładce „Kariera”. Po kliknięciu w „Aplikuj” kandydaci do pracy zostają automatycznie przeniesieni do formatki, gdzie wpisują podstawowe dane i mogą załączyć CV. Koszty świadczeń pracowniczych Dino w III kw. 2022 r. wzrosły o 148,5 mln zł, czyli o 37,8 proc., do 541,6 mln zł w porównaniu z 393,1 mln zł w III kw. 2021 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pracowników Grupy Dino z 29 632 na dzień 30 września 2021 r. do 35 652 na dzień 30 września 2022 r.

Sonda Czy robisz zakupy w markecie Dino"? Tak Nie