2025-11-28

Dino otworzyło sklep nr 3000 w Miliczu i potwierdziło, że ekspansja polskiej sieci przyspiesza - pisze Portal Spożywczy. W 2025 r. do końca listopada sieć uruchomiła 312 nowych marketów, jednocześnie przygotowuje debiut w Warszawie. Dino coraz wyraźniej skraca dystans do lidera rynku, czyli Biedronki.

  • Dino Polska otworzyło swój 3000. sklep w Miliczu, co świadczy o dynamicznej ekspansji i budowaniu zaufania klientów.
  •  W 2025 roku sieć Dino otworzyła aż 312 nowych sklepów, zagęszczając mapę sprzedaży, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach
  • Dino umacnia swoją pozycję drugiego dyskontera w Polsce, stopniowo zmniejszając dystans do lidera, Biedronki, i przygotowuje się do debiutu w Warszawie.
  • Za sukcesem Dino stoi Tomasz Biernacki, główny akcjonariusz spółki.

Dino otwiera sklep nr 3000

Jubileuszowy market Dino Polska stanął w Miliczu (woj. dolnośląskie). Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych spółki i od razu została podchwycona przez branżę. Sieć podkreśliła symboliczny wymiar wydarzenia, pisząc o placówkach jako o "nie tylko budynki i półki z towarem, ale 3000 dowodów zaufania klientów". To sygnał, że firma silnie opiera rozwój na zaufaniu kupujących i obecności blisko domu.

Za sukcesem Dino stoi Tomasz Biernacki, założyciel i główny akcjonariusz spółki. Kontroluje 51 proc. akcji, a pozostała część należy do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Stabilna struktura właścicielska sprzyja długofalowej strategii inwestycji w sklepy, logistykę i własne zaplecze.

312 nowych sklepów Dino w 2025 roku

Tempo rozwoju Dino w tym roku należy do najwyższych w handlu spożywczym w Polsce. Od stycznia do końca listopada 2025 r. sieć otworzyła 312 nowych sklepów, sukcesywnie zagęszczając mapę sprzedaży. Model średniej wielkości marketów w małych i średnich miejscowościach pozwala jej docierać tam, gdzie konkurenci nie zawsze są obecni.

Konkurencja: Biedronka, Lidl i walka o rynek

Rosną również pozostali gracze. Biedronka utrzymuje pozycję numer jeden z siecią liczącą ponad 3,8 tys. sklepów, lecz przewaga nad Dino stopniowo maleje. Lidl jest już blisko 1000 placówek, a okrągły tysiąc ma zostać osiągnięty w 2026 r. To zapowiada dalsze zaostrzenie rywalizacji o klientów i lokalizacje.

Dino coraz bliżej branżowego lidera

Dino pozostaje drugim największym dyskonterem w kraju pod względem liczby sklepów i jasno pokazuje ambicję dalszego marszu w stronę lidera. Firma umacnia się na prowincji, a jednocześnie przygotowuje debiut w Warszawie. Przy utrzymaniu obecnego tempa otwarć dystans do Biedronki będzie dalej topniał.

