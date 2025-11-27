Ważne zmiany w Biedronce! Posiadacze karty Moja Biedronka mają czas do 2 grudnia

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-11-27 9:52

Ważny komunikat Biedronki dotyczy wszystkich uczestników programu lojalnościowego i posiadaczy karty Moja Biedronka - pisze serwis rmf24.pl. Sieć zapowiada zmiany regulaminu oraz polityki prywatności, które zaczną obowiązywać 2 grudnia 2025 roku, w tym nową funkcję e-Portfel.

Karta Moja Biedronka w kolorze czerwonym, trzymana w dłoni, z logo biedronki, na której widnieje napis na co dzień. Zdjęcie ilustruje zmiany w programie lojalnościowym Biedronki, o których można przeczytać na Super Biznes.

Autor: M.W Karta Moja Biedronka w kolorze czerwonym, trzymana w dłoni, z logo biedronki, na której widnieje napis "na co dzień". Zdjęcie ilustruje zmiany w programie lojalnościowym Biedronki, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • Biedronka wprowadza ważne zmiany w programie Moja Biedronka i aplikacji mobilnej, które wejdą w życie 2 grudnia 2025 roku.
  • Kluczową nowością będzie funkcja e-Portfel, rozszerzająca możliwości korzystania z programu lojalnościowego.
  • Zaktualizowane regulaminy i polityka prywatności precyzują zasady przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych.
  • Wszyscy uczestnicy programu powinni zapoznać się z nowymi dokumentami, aby kontynuować korzystanie z benefitów Mojej Biedronki po 2 grudnia.

Pilny komunikat Biedronki 

Biedronka opublikowała 26 listopada 2025 roku informację o nadchodzących zmianach w swoim programie lojalnościowym. Nowe zasady obejmą zarówno klientów korzystających z plastikowej karty Moja Biedronka, jak i osoby, które używają jej wersji w aplikacji mobilnej. Każdy uczestnik programu, który identyfikuje się przy zakupach kartą albo telefonem, powinien wiedzieć, że zbliża się ważny termin.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 grudnia 2025 roku wchodzą w życie nowe postanowienia regulaminu karty lojalnościowej Moja Biedronka, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej Biedronka, a także zaktualizowana polityka prywatności programu lojalnościowego Moja Biedronka” – poinformowano klientów.

Zmiany regulaminu Moja Biedronka: nowa funkcja e-portfel

Najbardziej zauważalną modyfikacją ma być dodanie funkcjonalności e-Portfel w ramach programu. To nowy element karty lojalnościowej, który – jak sugeruje nazwa – ma rozszerzyć sposób korzystania z usług i benefitów dostępnych dla uczestników. Szczegółowe warunki działania tej opcji będą opisane w pełnej wersji regulaminu.

„Zmiany wprowadzone do regulaminu obejmują wprowadzenie funkcjonalności e-Portfel. Zmiany wprowadzone do polityki prywatności obejmują uszczegółowienie postanowień w zakresie przetwarzania dodatkowych, fakultatywnych danych osobowych oraz danych osobowych zbieranych w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym, a także przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi marketingowej” – wyjaśnia Biedronka, jednocześnie zachęcając do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

Co powinni zrobić klienci przed 2 grudnia 2025 roku

Dla uczestników programu oznacza to przede wszystkim konieczność zapoznania się z nowymi dokumentami, jeśli chcą dalej korzystać z promocji przypisanych do karty Moja Biedronka i aplikacji. Warto zwrócić uwagę na zapisy o danych dodatkowych podawanych dobrowolnie oraz na kwestie zgód marketingowych – po aktualizacji mają być one opisane bardziej szczegółowo. Akceptacja nowych warunków będzie kluczowa, by nadal uczestniczyć w programie lojalnościowym na zasadach obowiązujących od 2 grudnia 2025 roku.

