Dlaczego ceny pamięci RAM tak szybko rosną?

W jaki sposób boom na sztuczną inteligencję winduje ceny pamięci RAM?

Rewolucja sztucznej inteligencji wywraca rynek technologiczny do góry nogami, co najwyraźniej widać po błyskawicznie rosnących cenach pamięci RAM. Giganci pokroju Google i Meta inwestują miliardy dolarów w potężną infrastrukturę, realizując projekty o skali Stargate. Nienasycony apetyt nowoczesnych modeli na moc obliczeniową wywindował popyt na kluczowe podzespoły do rekordowych poziomów. W nowej rzeczywistości Nvidia oraz inni dostawcy priorytetyzują wielkie korporacje, kierując większość produkcji bezpośrednio do centrów danych. Skupienie na najbardziej zyskownych sektorach sprawiło, że rynek komputerów osobistych stał się drugorzędny, a podstawowa pamięć RAM 16GB staje się towarem coraz droższym. Na tę sytuację wpływa kilka kluczowych czynników:

ogromny popyt na moduły o wysokiej przepustowości,

priorytetyzacja dostaw dla największych korporacji technologicznych,

ograniczone moce przerobowe globalnych producentów krzemu,

intensywna rywalizacja o zasoby niezbędne do rozwoju AI,

znaczący wzrost marż w sprzedaży detalicznej podzespołów.

Skutki tych zmian odczuwają wszyscy konsumenci. Przy mocno ograniczonej podaży ceny w sklepach drastycznie rosną, co skutecznie utrudnia modernizację sprzętu i drenuje portfele przeciętnych użytkowników.

Dlaczego priorytetowa produkcja pamięci HBM ogranicza dostępność modułów konsumenckich?

Obecnie giganci technologiczni drastycznie modyfikują swoje strategie, przenosząc moce przerobowe z tradycyjnych kości DRAM na nowoczesne moduły HBM. To właśnie one stanowią fundament rozwoju sztucznej inteligencji, przez co stały się absolutnym priorytetem dla największych fabryk na świecie. Wytwarzanie tych zaawansowanych układów to proces niezwykle złożony, który znacząco wpływa na globalny rynek podzespołów:

przeniesienie głównych linii produkcyjnych na potrzeby technologii AI,

zużycie nawet trzykrotnie większej liczby wafli krzemowych niż w przypadku standardowych rozwiązań,

drastyczne ograniczenie materiałów dostępnych dla sektora komputerów osobistych,

skupienie się producentów na najbardziej zyskownym segmencie serwerowym,

zmniejszenie podaży klasycznych pamięci RAM w kanałach sprzedaży,

prognozowany, gwałtowny wzrost cen komponentów dla graczy i profesjonalistów.

Innowacyjne chipy o potężnej przepustowości danych skutecznie wypierają klasyczne rozwiązania z linii montażowych. W efekcie potrzeby przeciętnego użytkownika schodzą na boczny tor, a rynek musi przygotować się na mniejszą dostępność towaru oraz nieuniknione podwyżki cen podzespołów.

Jak strategia największych producentów wpływa na globalną podaż półprzewodników?

Rynek pamięci DRAM zdominowali giganci: Samsung, SK Hynix oraz Micron. Zamiast wojny cenowej, firmy te stawiają na ścisłą kontrolę podaży i maksymalizację marż. Starsze technologie są wygaszane, a towar trafia do odbiorców według planu, co ogranicza globalną dostępność komponentów. Priorytetem są kontrakty napędzane przez rozwój sztucznej inteligencji. Rynek konsumencki schodzi na dalszy plan, co skutkuje wyższymi cenami i mniejszą ofertą w sklepach. Strategia ta opiera się na kilku kluczowych filarach:

przesunięcie kapitału w stronę pamięci HBM,

celowe ograniczanie produkcji kości RAM,

wykorzystywanie zapasów do stabilizacji cen,

narzucanie wysokich marż przy mniejszej sprzedaży,

koncentracja zasobów na sektorze AI.

Kapitał płynie tam, gdzie stopa zwrotu jest najwyższa. Zaniedbanie segmentu budżetowego sprawia, że podaż nie nadąża za popytem, dając producentom pełną kontrolę nad ostateczną ceną produktu.

Czy podwyżki cen obejmą również dyski SSD i karty graficzne?

Obecnie sektor półprzewodników mierzy się z wyzwaniami, co skutkuje wzrostem cen podzespołów. Najmocniej drożeją nośniki SSD, ponieważ centra danych wykupują pamięci NAND flash, a brak wafli krzemowych ogranicza podaż. Producenci przerzucają koszty produkcji na klientów. Sytuację rynkową destabilizuje kilka czynników:

wzrost popytu na pamięci HBM oraz moduły VRAM,

rozwój technologii opartych o sztuczną inteligencję,

globalna rywalizacja o surowce do produkcji elektroniki,

wyższe koszty urządzeń marek Apple oraz Sony,

ograniczona dostępność starszych technologii, w tym dysków HDD.

W efekcie elektronika użytkowa drożeje, a modernizacja komputera wymaga większego budżetu. Planując zakupy, warto pamiętać, że każda wizyta w sklepie może przynieść niespodziankę cenową.