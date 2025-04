Kolejne spotkanie Tuska i Brzoski ws. deregulacji. Co zmieni 120 ustaw?

Wojciech Graczyk, dyrektor pionu polityki energetycznej, regulacji i obsługi prawnej w E.ON Polska: De facto mamy problem taki, że Polacy nie odczuwają spadku cen. W 2022 roku zamrożone zostały ceny energii dla gospodarstw domowych na poziomie z roku 2021. W międzyczasie były kilkukrotne wzrosty, ale i gwałtowne spadki cen.. Ale tego wszystkiego nie zauważyliśmy. W związku z czym postrzeganie jest de facto takie, że każdy uważa, że ceny są wysokie. Widzimy rachunki, które po prostu są wysokie. Jednak patrząc na na Europę, to gospodarstwa domowe w Polsce płacą naprawdę niskie rachunki.

Agnieszka Grotek: Co globalnie wpływa na ceny energii?

Wojciech Graczyk: To jest bardzo ciekawe dlatego, że my zwykle patrzymy z polskiej perspektywy, skazując na CO2. Natomiast jedynie w Polsce CO2 ma duży wpływ na cenę energii. Gdzie indziej jest to cena gazu. Natomiast zupełnie zapominamy o takich czynnikach, jak susza w Europie, brak możliwości chłodzenia bloków produkujących energię. Więc nawet nie zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiany klimatu i pogoda mają wpływ na cenę energii.

Agnieszka Grotek: A jak oszczędzać energię? Czy faktycznie wyłączanie światła, kupowanie sprzętu AGD o odpowiedniej klasie energetycznej, odłączanie ładowarek po naładowaniu telefonów ma wpływ na nasze rachunki?

Wojciech Graczyk: Bezwzględnie. Zwracajmy uwagę na te uśpione urządzenia, nie używajmy energii, której nie potrzebujmy, umiejętnie korzystajmy ze sprzętów – np. gotujmy tyle wody, ile potrzebujemy, nie wstawiajmy niewystudzonych dań do lodówki.

