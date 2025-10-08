Minister rolnictwa podejrzewa zmowę cenową i skierował sprawę do UOKiK oraz KOWR z powodu ogromnych różnic między cenami skupu a cenami w marketach, apelując o skrócenie łańcuchów dostaw.

Co się dzieje z cenami warzyw i owoców w Polsce? Różnice między cenami w skupach a marketach są tak duże, że minister rolnictwa podejrzewając zmowę cenową, kieruje sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – "To ważne, aby KOWR sprawdził, czy w umowach zawieranych z rolnikami nie występują działania sztucznie zaniżające ceny w skupach" – powiedział na specjalnej konferencji prasowej szef resortu rolnictwa. Minister podkreślił również konieczność skracania łańcucha dostaw, co pozwoli rolnikom na większy wpływ na cenę końcową i zmniejszy ryzyko nadużyć ze strony pośredników. – Od lat podkreślamy potrzebę skracania łańcucha dostaw. Im krótsza droga od producenta do konsumenta, tym nie tylko rolnicy mogą mieć większy wpływ na cenę końcową, lecz także zmniejsza się ryzyko nadużyć pośredników" – zaznaczył minister.

Ceny ziemniaków, marchewki i papryki w Polsce

Przyglądamy się cenom podstawowych warzyw dostępnych w Polsce. Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Broniszach - największym rynku hurtowej sprzedaży owoców, warzyw, artykułów spożywczych i kwiatów w Polsce oraz jednym z największych centrów hurtowych w Europie, ceny za kilogram ziemniaków wahają się od 0,50 zł do 1 zł, marchewki 0,90 do 1 zł, zaś papryki od 5 do 7 zł. Dla porównania w sieciowym sklepie kilogram ziemniaków poza promocją kosztuje 2 zł, marchewki 3,99 zł, papryki nawet 15 zł. Jeszcze inne ceny będą na bazarach czy w warzywniakach.

Skąd takie różnice w cenach? - Każdy sklep odpowiada za swoją politykę marketingową - mówi Maciej Kmera z rynku hurtowego w Broniszach. I dodaje: - Warzywniaki które tutaj zaopatrują się, starają się dostosować marżę do swoich klientów; inne będą ceny w warzywniaku na osiedlu zamieszkałym przez seniorów, a inne na osiedlach apartamentowych. Ale uczciwe warzywniaki, jeżeli kupią dobrej jakości towar po 7 zł, to sprzedają go w granicach 10-12 zł za kilogram. To nie jest marża 300%. Jeżeli towar na rynku jest bardzo drogi, bo akurat go brakuje, to sprzedają go praktycznie bezmarżowo.

A w przypadku dużych sieci sytuacja wygląda nieco inaczej. Warzywniak musi walczyć o klienta, a sieć sklepu już go ma. Sieci kuszą klientów do sklepów promocjami. Chodzi o to, by klient jak najczęściej przychodził na zakupy i wybierał towar w cenie promocyjnej plus ten w stałej cenie. Warzywniak też kupuje mniej produktów, zaś sieć ma ogromne zamówienia i musi tak prowadzić swoją politykę cenową, by jak najwięcej zarobić, a jak najmniej stracić i nie może dopuszczać do zepsucia towaru, bo wówczas sporo straci.

MINISTER ROLNICTWA APELUJE: KUPUJ OD ROLNIKA, NIE W SIECI!