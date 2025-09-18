Premier wydał zarządzenie: 10 listopada 2025 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji państwowej, zapewniając im długi weekend od 8 do 11 listopada.

Dodatkowy dzień za święto w sobotę: Zarządzenie wynika z faktu, że Wszystkich Świętych (1 listopada 2025 r.) przypada w sobotę, a Kodeks pracy nakazuje oddanie dnia wolnego za święto wypadające w wolną sobotę.

Nie tylko administracja: Inni pracodawcy również są zobowiązani do wyznaczenia dnia wolnego za święto w sobotę, więc 10 listopada może być dniem wolnym dla wielu osób, ale decyzja należy do pracodawcy.

Kto nie skorzysta: Dodatkowy dzień wolny nie przysługuje osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło, B2B) ani pracownikom, dla których sobota jest standardowym dniem pracy

Dla kogo 10 listopada 2025 będzie dniem wolnym?

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2025 r., poniedziałek 10 listopada 2025 roku został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Decyzja jest następstwem faktu, że święto Wszystkich Świętych (1 listopada) w 2025 roku przypada w sobotę. W efekcie pracownicy administracji rządowej zyskają długi weekend, który potrwa od soboty 8 listopada aż do wtorku 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości.

Na mocy zarządzenia premiera, dodatkowy dzień wolny w 2025 roku obejmie pracowników zatrudnionych m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach wojewódzkich, izbach administracji skarbowej oraz w jednostkach organizacyjnych policji czy straży granicznej. Oznacza to, że wiele urzędów tego dnia będzie nieczynnych, co warto uwzględnić w planowaniu załatwiania spraw formalnych.

Czy wszyscy pracownicy dostaną wolne 10 listopada 2025?

Decyzja premiera bezpośrednio dotyczy służby cywilnej, jednak przepisy Kodeksu pracy dają prawo do dodatkowego wolnego znacznie szerszej grupie. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z Kodeksem pracy, za święto przypadające w sobotę pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny, co w praktyce oznacza dodatkowy dzień wolny w 2025 roku dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę.

Chociaż pracodawcy z sektora prywatnego mają obowiązek "oddać" dzień wolny, termin jego odbioru zależy od ich wewnętrznych ustaleń. Jak czytamy na forsal.pl, istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że wiele firm również zdecyduje się na wyznaczenie wolnego właśnie 10 listopada. Takie rozwiązanie pozwala stworzyć pracownikom atrakcyjny, czterodniowy długi weekend w listopadzie 2025, co może pozytywnie wpłynąć na ich motywację i samopoczucie.

Kto nie ma prawa do dodatkowego dnia wolnego?

Niestety, nie wszyscy skorzystają z dodatkowego dnia odpoczynku. Prawo do odbioru wolnego za święto w sobotę dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że przywilej ten nie obejmuje:

osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),

osób prowadzących własną działalność gospodarczą i współpracujących na kontraktach B2B.

Dodatkowego wolnego nie otrzymają również pracownicy, dla których sobota jest standardowym dniem pracy zgodnie z obowiązującym ich harmonogramem, np. w systemie zmianowym.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

Układ kalendarza w 2025 roku zapowiada się korzystnie pod względem dni wolnych. Poza długim weekendem listopadowym, pracownicy będą mogli liczyć na kilka innych okazji do dłuższego odpoczynku. Poniżej pełna lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2025 r.:

1 stycznia (środa) – Nowy Rok

6 stycznia (poniedziałek) – Trzech Króli

20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek) – Święto Pracy

3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela) – Zielone Świątki

19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (czwartek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (piątek) – drugi dzień Bożego Narodzenia

