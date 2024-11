i Autor: zdj. ilustracyjne/pixabay.com

Rynek domów seniora

Do 2060 roku aż 40 proc. Polaków będą stanowić osoby w wieku powyżej 60 lat

Polskie społeczeństwo się starzeje, a szczególnie szybko przybywa osób powyżej 80. roku życia – do 2033 r. mają stanowić już 7 proc. populacji. Zmiany te znajdują odbicie w rynku tzw. domów seniora. Od 2010 r. liczba tego typu placówek oferujących zakwaterowanie wzrosła o 106 proc., a bez zakwaterowania – o 74 proc. Niemal wszystkie znajdują się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji finansowej. Z okazji nadchodzącego Ogólnopolskiego Dnia Seniora Fundacja Dr Clown przygotowuje specjalną akcję, by przypomnieć, że to właśnie seniorzy mają nam najwięcej do przekazania i że warto poświęcać im swój czas i uwagę przez cały rok.

Najnowsze z działu Kryptowaluty Bitcoin bije kolejne rekordy. Czy jego cena osiągnie 100 tys. dolarów? Nowy zakaz Zakaz handlu również w soboty? Szykują dodatkowy dzień bez zakupów Setki osób na bruk Zwolnienia grupowe w znanej fabryce. Winne ceny energii Trzeba się spieszyć Rolnicy poszkodowani w powodzi dostaną pieniądze. Termin składnia wniosków Nowe przepisy Wigilia dniem wolnym od pracy i zakazem handlu? Sejm już zdecydował Za dwa dni, 14 listopada, przypada Ogólnopolski Dzień Seniora, ustanowiony w celu kształtowania społecznego postrzegania osób starszych, walki z ich wykluczeniem, a także promowanie działań mających za zadanie zapewnienie im godnego życia. To święto dotyczy już prawie 10 mln Polaków – według danych GUS ponad 26 proc. ogółu naszego społeczeństwa stanowią osoby 60-letnie i starsze. Do 2060 r. będzie to już niemal 40 proc. Szczególnie szybko przybywa osób w wieku powyżej 80. roku życia. Obecnie stanowią one 4 proc. ludności Polski, ale przewiduje się, że w ciągu dekady odsetek ten prawie się podwoi, osiągając 7 proc. w 2033 r. Jak podaje rządowy Departament Polityki Senioralnej, ponad połowa polskich gospodarstw domowych, w których żyją tylko osoby 60-letnie i starsze, to gospodarstwa jednoosobowe. Jednocześnie mniej lub bardziej poważne ograniczenia zdolności do wykonywania codziennych czynności dotykają 45 proc. polskich seniorów. Wsparcie, które państwo oferuje osobom starszym, obejmuje m.in. pomoc w miejscu zamieszkania oraz zakwaterowanie w Domach Pomocy Społecznej, czyli specjalnych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym lub z niepełnosprawnościami. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tego typu placówek korzysta 24,6 tys. osób. - Według dostępnych badań ponad ¼ osób w wieku 80 i więcej lat odczuwa samotność. Dodatkowo ich samopoczucie pogarszają problemy zdrowotne, przykrości wynikające z utraty samodzielności czy poczucie bycia niepotrzebnym. A przecież właśnie osoby starsze mają nam naprawdę wiele do przekazania – mówi Agata Bednarek, Prezeska Fundacji Dr Clown. – Wolontariusze i wolontariuszki Fundacji Dr Clown od początku naszej działalności poświęcają uwagę i czas starszym osobom w Domach Opieki Społecznej i szpitalach, a ich wizyty dodają seniorom otuchy, której tak potrzebują, motywują ich do aktywności i pozwalają budować wyjątkowe, dające radość relacje. Mamy nadzieję, że również inne dni w roku staną się czasem dawania bliskości i ciepła osobom starszym. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Fundacja Dr Clown po raz kolejny rusza z wyjątkową akcją – podczas odwiedzin u kilkuset starszych pensjonariuszy i pensjonariuszek w Domach Opieki Społecznej w całej Polsce wolontariusze i wolontariuszki poproszą ich o podzielenie się swoimi złotymi myślami na temat życia. Później zostaną one opublikowane na stronie i w mediach społecznościowych Fundacji. Rynek domów seniora urósł o 81,5 proc. od 2010 r. Jak wynika z analizy danych z Krajowego Rejestru Sądowego, przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Dr Clown, od 25 lat wyznaczającej standardy terapii śmiechem u podopiecznych i pacjentów w szpitalach i wyspecjalizowanych placówkach, rynek domów pomocy społecznej w Polsce nie jest duży. Obejmuje nieco ponad 5 tys. podmiotów, z czego 1,3 tys. to podmioty z branży pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych lub z niepełnosprawnościami, a pozostałe 3,8 tys. to podmioty z sektora pomocy społecznej bez zakwaterowania. Jednak ich liczba z każdym rokiem rośnie. Od 2010 r. liczba tego typu placówek zarejestrowanych w KRS wzrosła o 81,5 proc., z czego tych oferujących zakwaterowanie o ponad 106 proc., a tych bez zakwaterowania – o ponad 74 proc. Niemal wszystkie te podmioty – 98 proc. – znajdują się w dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej. W przeciwieństwie do wielu innych sektorów branża ta nie odczuła skutków pandemii, a liczba zawieszanych działalności pozostała na bardzo niskim poziomie. Polecany artykuł: Oni stracą 13 i 14. emeryturę w przyszłym roku. Fatalne wieści dla seniorów Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Następne pytanie