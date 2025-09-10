Polskie prawo zakazuje trzymania telefonu w ręku podczas prowadzenia pojazdu, nawet jeśli korzystamy z nawigacji.

Za nieprzepisowe korzystanie z telefonu grozi mandat do 500 zł i 12 punktów karnych. W przypadku spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, może sięgnąć do 3000 zł.

Policja prowadzi wzmożone kontrole, używając m.in. dronów i wideorejestratorów.

Do 3000 zł mandatu za korzystanie w nawigacji w telefonie

Jak podaje portal legaartis.pl, 34-letni kierowca z Mazowsza na jeździe z obwodnicy korzystał wielokrotnie z nawigacji w telefonie, trzymając urządzenie w ręce. Kierowca został zatrzymany przez policję i nałożono na niego 3000 zł mandatu, gdyż uznano, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

Ten przypadek był jednak dosyć ekstremalny, niemniej zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierowcy mają zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu, który wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Przepis dotyczy nawet przypadków, gdy kierowca korzysta z nawigacji, a mandat za nieprawidłowe korzystanie z telefonu w trakcie jazdy wynosi 500 zł i 12 punktów karnych.

Co więcej od 1 do 30 września, Policja w całej Polsce będzie prowadzić akcję "Bezpieczna droga do szkoły", podczas której będą kontrolować przestrzeganie przepisów przez kierowców. Funkcjonariusze wykorzystują do kontroli m.in. drony, czy radiowozy z wideorejestratorami.

Zakaz używania telefonu dotyczy nie tylko kierowców

Dziennik.pl wskazuje, że policja kontroluje także rowerzystów, którzy jako "kierujący pojazdem" mają zakaz korzystania z telefonu poprzez trzymanie go w ręku.

Również piesi muszą uważać na to, jak korzystają z telefonu. Za korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów, czy torowisko, jak i na przejściu dla pieszych, zgodnie z art. 14 pkt 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, grozi mandat wysokości 300 zł.

Można korzystać z telefonu podczas jazdy, ale tylko w określony sposób

Dozwolone jest korzystanie z telefonu za pomocą zestawu głośnomówiącego, słuchawkowego lub umieszczonego w specjalnym uchwycie. Jeśli chcesz bezpiecznie korzystać z nawigacji w smartfonie, należy zainwestować w odpowiedni uchwyt na urządzenie.

Kierowca, który prowadzi rozmowę telefoniczną w trakcie jazdy reaguje 30 proc. wolniej niż w normalnych warunkach z powodu na rozproszenie uwagi. Natomiast wysyłanie wiadomości tekstowych w trakcie prowadzenia pojazdu uznaje się za bardziej niebezpieczne niż prowadzenie pod wpływem alkoholu.

Jak wskazuje w rozmowie z dziennik.pl, nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji telefon nie tylko ogranicza widzenie kierowcy (przez zerkanie na ekran), a także zajmuje ręce kierowcy, ogranicza świadomość i "w znaczący sposób wpływa na percepcję".

Ruszyły kontrole autobusów szkolnych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.