Do lekarza na NFZ zapiszemy się przez internet? Czeka nas rewolucja w ochronie zdrowia!

Rejestracja na leczenie NFZ przez internet

Przez Internetowe Konto Pacjenta będzie można zarejestrować się do lekarza w przychodni, ale też szpitalu. Nowa centralna e-rejestracja ma sprawić, że kolejki będą bardziej sprawiedliwe. Tak wynika z założeń projektu ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Zdrowia – informuje portal businessinsider.pl. Elektroniczna Rejestracja Centralna ułatwi życie pacjentom, dzięki niej unikną dzwonienia do kilku placówek, aby umówić się do specjalisty czy zapisać na planowe przyjęcie do szpitala. Pacjenci będą mogli zarejestrować się do przychodni czy szpitala przez Internetowe Konto Pacjenta, podobnie jak na szczepienie przeciwko COVID-19. Z danych Centrum -e-Zdrowia odpowiedzialnego za informatyzację ochrony zdrowia wynika, że obecnie z IKP korzysta 16 milionów użytkowników, z tego 4 mln mają zainstalowaną aplikację mojeIKP, z której można korzystać na telefonie. Pacjent ze skierowaniem będzie mógł wyszukać najkrótszy termin wizyty przez IKP w danym województwie lub mieście. Gdyby zwolniło się wcześniej miejsce, system poinformuje o tym.

Centralna e-rejestracja - na jakie świadczenia będą zapisy?

Nowy system ma zapewnić pacjentom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępnych terminach wizyt u lekarzy i na badania. Świadczeniodawcy będą musieli udostępniać w systemie P1 swoje harmonogramy przyjęć. Początkowo dostępne będą wybrane przez ministra zdrowia świadczenia. Jak przypomina businessinsider.pl - resort zdrowia w wakacje przeprowadził pilotaż e-rejestracji. Wówczas w wybranych województwach można było zarejestrować się na wizytę u kardiologa oraz na badania specjalistyczne: rezonans magnetyczny i tomografię komputerową.

