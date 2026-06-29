Zapasy gazu rosną z tygodnia na tydzień

Jak poinformowała spółka Gas Storage Poland, na dzień 28 czerwca poziom wypełnienia krajowych magazynów gazu osiągnął 70 proc.

To kolejny ważny krok w odbudowie zapasów po okresie zimowym. Jeszcze pod koniec kwietnia magazyny były zapełnione jedynie w 42 proc., co było najniższym poziomem w tym roku.

Od tego momentu rozpoczęło się systematyczne zatłaczanie gazu. W połowie maja poziom zapasów przekroczył 50 proc., a pod koniec maja osiągnął już 55 proc.

Polska szykuje się na sezon grzewczy

Eksperci podkreślają, że letnie miesiące są kluczowym okresem dla uzupełniania rezerw. To właśnie wtedy do magazynów trafiają dodatkowe ilości gazu, które mają zabezpieczyć kraj na czas jesieni i zimy.

Im wyższy poziom zapasów przed nadejściem chłodów, tym większe bezpieczeństwo dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Rok temu magazyny były pełne

Warto przypomnieć, że 22 września 2025 roku polskie magazyny gazu osiągnęły maksymalny poziom wypełnienia. Zapasy wynosiły wtedy 100 proc. dostępnej pojemności.

Obecne tempo zatłaczania wskazuje, że również w tym roku magazyny mogą zostać bardzo dobrze przygotowane przed sezonem grzewczym.

Siedem magazynów pilnuje bezpieczeństwa kraju

Gas Storage Poland zarządza siedmioma zespołami magazynów gazu na terenie kraju. Ich łączna pojemność wynosi około 3 miliardy metrów sześciennych.

Pięć z nich to magazyny złożowe, przeznaczone do długoterminowego przechowywania surowca. Dwa pozostałe to nowoczesne magazyny kawernowe, stworzone w wysadach solnych. Pozwalają one bardzo szybko magazynować i odbierać gaz w razie nagłej potrzeby.

Spokojniejsza perspektywa przed zimą

Rosnący poziom zapasów to dobra wiadomość dla Polaków. Choć sytuacja na światowych rynkach energii wciąż bywa nieprzewidywalna, regularne uzupełnianie magazynów zwiększa bezpieczeństwo dostaw i pozwala spokojniej patrzeć na nadchodzące miesiące.

Jeśli obecne tempo się utrzyma, Polska może wejść w kolejny sezon grzewczy z bardzo solidnym zabezpieczeniem gazowym.

EKG 2026 - Szymon Paweł Moś, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa