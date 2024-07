Dobra wiadomość dla rodziców. Skarbówka zdecydowała o ważnej uldze podatkowej

Ulga podatkowa dla samotnie wychowujących dzieci

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", jedna z posłanek w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Finansów napisała, że "obecnie można zaobserwować praktyki organów podatkowych polegające na odmawianiu możliwości preferencyjnego rozliczenia się osobom rozwiedzionym, faktycznie samotnie wychowującym dziecko, gdy nie jest ono objęte systemem opieki naprzemiennej, ale utrzymuje kontakt z drugim rodzicem". W odpowiedzi wiceminister finansów Jarosław Neneman, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną" wyjaśnił, że "ten rodzic, który w większym stopniu zajmuje się córką lub synem, jest uznawany za rodzica samotnie wychowującego dziecko. To uprawnia go do zastosowania preferencyjnego rozliczenia (wspólnie z dzieckiem)". Wiceminister stwierdził, że takiej ulgi nie można natomiast zastosować, jeżeli rozwiedzeni rodzice są zaangażowani w równym stopniu w proces wychowawczy" - podaje "DGP".

Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

Ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem skorzystać może tylko jeden samotny rodzic lub opiekun prawny dziecka:

* rozwódka / rozwodnik,

* panna / kawaler,

* wdowa / wdowiec,

* osoba, w stosunku do której orzeczono separację,

* osoba, której małżonek odbywa karę więzienia lub odebrano mu prawa do opieki nad dzieckiem.

Rodzic lub opiekun prawny musi w roku podatkowym samotnie wychowywać dziecko / dzieci.

Zgodnie z ustawą o PIT z podatkowej preferencji dla samotnych rodziców nie mogą korzystać podatnicy, którzy co najmniej jedno dziecko wychowują wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z czym obojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze - 800 plus.

Ile wynosi ulga dla samotnego rodzica?

Ulga ta pozwala osobie samotnie wychowującej dziecko (dzieci) zapłacić podatek w podwójnej wysokości, ale od połowy jej dochodów. Dzięki temu można skorzystać dwukrotnie z kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł rocznie) i uniknąć przekroczenia progu 120 tys. zł dochodów, powyżej którego podatek wynosi 32 proc.