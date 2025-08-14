PKO BP przewiduje tylko jedną obniżkę stóp procentowych w 2025 roku, pod koniec roku, zależną od cen energii i ustawy budżetowej.

Bank Pekao oraz Santander oczekują dwóch obniżek stóp procentowych do końca roku, z pierwszą już we wrześniu.

Inflacja w lipcu 2025 roku wyniosła 3,1% rok do roku, zgodnie z szacunkami GUS, spadając z 4,1% w czerwcu.

Członek RPhttps://www.se.pl/temat/inflacja,tg-XoFs-5fXZ-FA7N/P Ludwik Kotecki również spodziewa się co najmniej jednej obniżki stóp procentowych w 2025 roku.

Jak spadek inflacji wpłynie na stopy procentowe?

Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. wzrosły o 3,1 proc. w ujęciu rocznym. To wyraźny spadek w porównaniu z poprzednimi miesiącami i odczyt, który mieści się w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 p.p.). Spadek inflacji do 3,1 proc. w lipcu 2025 r. ożywił dyskusję na temat dalszych ruchów Rady Polityki Pieniężnej i dał nadzieję kredytobiorcom na kolejne cięcia stóp procentowych. Choć dane są obiecujące, ekonomiści największych banków w Polsce różnią się w ocenie tego, jak szybko i w jakiej skali RPP zdecyduje się na dalsze luzowanie polityki pieniężnej.

Kiedy RPP obniży stopy? Prognozy ekonomistów są podzielone

Największy optymizm panuje wśród analityków Banku Pekao, którzy spodziewają się aż dwóch kolejnych cięć do końca roku. „Zakładamy, że do cięcia o 25 pb dojdzie już w przyszłym miesiącu. (...) Cięcie zobaczymy prawdopodobnie także w IV kwartale, a referencyjna stopa obniży się na koniec roku do 4,50 proc.” – napisali w komentarzu. Zdaniem ekonomistów Banku Pekao, perspektywa utrzymywania się CPI w granicach celu inflacyjnego da przestrzeń RPP na dwie obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.

Podobnego zdania jest członek RPP Ludwik Kotecki, który w rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdził: „Uważam, że jest w tym roku przed nami jeszcze co najmniej jedna obniżka. Być może dwie, ale co do jednej obniżki co najmniej o 25 pkt baz w zasadzie nie mam wątpliwości”. Szybkiego ruchu we wrześniu spodziewają się także analitycy Santandera.

Bardziej powściągliwą prognozę przedstawiają ekonomiści PKO BP. Ich zdaniem spadek inflacji to za mało, by przekonać Radę do działania już we wrześniu. Wskazują, że RPP poczeka na większą pewność co do kształtu budżetu na 2026 rok oraz cen energii. „(...) dopiero trwały powrót inflacji do celu w połączeniu z pewnością co do cen energii w IV kw. 2025 r. i kształtu ustawy budżetowej na 2026, uwzględnione w listopadowej projekcji inflacji i PKB, pozwolą Radzie dokonać ostatniej w tym roku obniżki o 25 pb” – stwierdzili.

Co wpłynęło na spadek inflacji w lipcu?

Analitycy są zgodni co do przyczyn tak wyraźnego hamowania wzrostu cen. Głównym czynnikiem, który pociągnął wskaźnik CPI w dół, był statystyczny efekt wysokiej bazy sprzed roku w kategorii nośników energii. W lipcu 2025 r. doszło do uwolnienia cen, co gwałtownie podbiło wskaźnik. Teraz ten efekt wygasł, co przełożyło się na spadek rocznej dynamiki cen energii z 12,8 proc. w czerwcu do zaledwie 2,4 proc. w lipcu. Na niższy odczyt wpłynęły także tańsze taryfy gazowe, choć z drugiej strony do rachunków powróciła opłata mocowa.

Jednocześnie ekonomiści zwracają uwagę na wciąż wysoką inflację bazową (po wyłączeniu cen żywności i energii), która według szacunków utrzymała się na poziomie 3,3-3,4 proc. Napędza ją głównie wzrost cen usług, powiązany z wciąż silną presją płacową. Problemem pozostają też niektóre kategorie, takie jak ceny owoców (wzrost o 12,2 proc. r/r) czy zaskakująco duży miesięczny skok cen paliw na stacjach (o 3,5 proc. m/m), choć analitycy prognozują, że w sierpniu ceny na dystrybutorach powinny spaść.

