Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców już w Sejmie! Ile firmy zyskają?

800 plus, 13. i 14. emerytura do likwidacji!? Co w zamian?

Szokujące nagranie z Lidla hitem internetu. “Nienawidzę jak one tak to robią”

Posiedzenie Sejmu

Stanisław Tyszka, związany z klubem poselskim Konfederacji, przekazał te informacje podczas poniedziałkowego briefingu, który odbył się tuż przed inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu X kadencji. Polityk zapowiedział, że jak najszybciej w Sejmie zostaną złożone dwa projekty ustaw. Pierwszy z nich dotyczy kwoty wolnej od podatku PIT, natomiast drugi projekt zakłada dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców. - Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które prezentowała Konfederacja od wielu lat. Natomiast one zostały podchwycone w kampanii wyborczej odpowiednio przez PO i Trzecią Drogę. PO obiecywała obywatelom 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, Trzecia Droga Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Widzimy już, że niestety zaczynają się z tych obietnic rakiem wycofywać. My będziemy w opozycji, będziemy patrzeć rządzącym na ręce - podkreślił Stanisław Tyszka.

Polityk podkreślił, że w poniedziałek zostaną wybrani członkowie prezydium Sejmu. Kandydatem Konfederacji do prezydium jest Krzysztof Bosak. - My wychodzimy z założenia, że reprezentacja 1,5 mln obywateli zasługuje na to, żeby mieć wpływ na kształtowanie agendy Sejmu, na kształtowanie prac Sejmu na co dzień - a tym zajmuje się prezydium Sejmu, marszałek i wicemarszałkowie. Dlatego oczekujemy, że również Konfederacja będzie reprezentowana w prezydium Sejmu - stwierdził Tyszka.

QUIZ PRL. Szkolne wycieczki w PRL-u. Dzisiejsza młodzież tego nie zrozumie Pytanie 1 z 10 Na wycieczkach przeważnie kupowało się: lokalną prasę papierosy o wdzięcznej nazwie Sport mięso i wędlinę Dalej