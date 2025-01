Dodatek do emerytury ponad 300 zł. Kto nie musi składać wniosku

Emerytury w Polsce

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS należy się każdej osobie, która ukończyła 75. rok życia. W takiej sytuacji jest on automatycznie dodawany do stałej emerytury. Osoby po 75. roku życia nie muszą składać żadnych wniosków o dodatek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny niezależnie od wieku mogą otrzymywać także osoby z niezdolnością lub ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji. Istnieją jednak sytuacje, w których to ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku pielęgnacyjnego. Kiedy ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku pielęgnacyjnego? Może tak się stać w momencie, kiedy to uprawniona osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub domu pomocy społecznej przez okres przekraczający dwa tygodnie w miesiącu. Istnieje obowiązek niezwłocznego informowania ZUS o zaistnieniu takich okoliczności.

A o jakich stawkach mówimy? Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Od marca 2024 dodatek pielęgnacyjny to 324,39 zł. W marcu 2025 roku w drodze waloryzacji wartość świadczenia odpowiednio wzrośnie. Szacuje się, że waloryzacja wyniesie co najmniej 5 proc. Jeśli faktycznie tak się stanie, to należy spodziewać się wzrostu świadczenia do co najmniej 340 zł.

Kiedy ZUS nie daje dodatku pielęgnacyjnego

Od decyzji ZUS dotyczącej dodatku pielęgnacyjnego przysługuje prawo odwołania w terminie jednego miesiąca od daty jej otrzymania. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu podczas wizyty w placówce ZUS. Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna. Świadczeniobiorcy powinni pamiętać o konieczności aktualizacji danych adresowych w ZUS. Ma to istotne znaczenie, ponieważ korespondencja kierowana na ostatni znany adres jest uznawana za skutecznie doręczoną, nawet jeśli faktycznie nie dotarła do adresata.