Waloryzacja rent i emerytur 2025

Waloryzacja emerytur i rent 2025 będzie o wiele niższa niż w tym roku. Już nikt nie ma złudzeń, że podwyżka świadczeń z ZUS będzie znacząca. GUS podał najnowsze dane dotyczące wzrostu płac w październiku tego roku. Okazuje się, że płace w ciągu roku poszły w górę o 10,2 proc. To kluczowy parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacja emerytur i rent. Drugim takim ważnym elementem, jaki bierze się pod uwagę, jest inflacja. Najnowsze dane GUS pokazują, że płace poszły w górę o 10,2 proc, a inflacja doszła do poziomu 5 proc. Po zastosowaniu odpowiedniego wzoru matematycznego uzyskujemy wskaźnik waloryzacji na poziomie 5,99 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura może wzrosnąć o około 106 zł, natomiast średnia emerytura, która to wynosi 3,5 tys. zł poszłaby w górę o 210 zł, a jedna z wyższych emerytur sięgająca 5 tys. zł zwiększyłaby się o 300 zł. Szczegółowe wyliczenia przedstawiamy w GALERII.

Czym jest waloryzacja rent i emerytur?

Celem waloryzacji świadczeń z ZUS jest zniwelowanie skutków drożyzny w portfelach emerytów i rencistów. Zatem im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń. Przypomnijmy, jakie były wysokie wskaźniki waloryzacji emerytur i rent, kiedy to inflacja biła rekordy i zbliżała się do 20 proc. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku 2023 roku. I w lutym 2023 roku prognozowaliśmy waloryzację świadczeń dla seniorów na poziomie bliskim 15 proc. W 2024 roku marcowa oficjalna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 12,12 proc.