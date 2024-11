Świadczenia seniorów

Tak drożyzna dobija emerytów. Waloryzacja emerytur powinna być wyższa

Z listopadowych danych GUS wynika, że ogólnie utrzymanie mieszkania zdrożało rok do roku o 8 procent. Najmocniej w domowy budżet uderzają rosnące koszty: prądu, gazu, wody i usług kanalizacyjnych. Tymczasem z obliczeń Super Biznesu, na podstawie dostępnych danych wynika, że seniorów w 2025 r. czeka biedawaloryzacja na poziomie 6,01 proc. To realnie oznacza podwyżki świadczeń od 120 zł do 300 zł, ale dla tych, których emerytura wynosi 5 tys. zł.