Likwidacja CBA i zmiany w pensjach nauczycieli. Sejm rusza z pracami

Likwidacja CBA i powstanie nowej struktury

Posłowie podczas wznowionych obrad Sejmu zajmą się rządowym projektem ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zgodnie z założeniami, CBA przestanie istnieć 1 maja 2026 roku. To koniec instytucji, która od lat zajmowała się walką z korupcją w Polsce.

Zadania likwidowanego CBA zostaną rozdzielone między inne służby. W policji powstanie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzyma wzmocnienie swoich struktur. Krajowa Administracja Skarbowa przejmie kontrolę oświadczeń majątkowych urzędników i polityków.

Zmiany w pensjach nauczycieli i godziny ponadwymiarowe

Sejm rozpatrzy nowelizację Karty Nauczyciela, która wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach. Nauczyciele otrzymają zapłatę za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. To odpowiedź na postulaty środowiska oświatowego.

Dotychczas nauczyciele często nie otrzymywali wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały zaplanowane, ale nie odbyły się z przyczyn niezależnych od pedagoga. Nowe przepisy mają uporządkować tę kwestię i zagwarantować sprawiedliwe wynagrodzenie.

Fundusz Medyczny i dodatkowe miliardy dla NFZ

Na posiedzeniu Sejmu pojawi się projekt dotyczący Funduszu Medycznego. Narodowy Fundusz Zdrowia ma otrzymać w 2025 roku dodatkowe 3,6 miliarda złotych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji w środę.

Dodatkowe środki mają wesprzeć system ochrony zdrowia w Polsce. Pieniądze z Funduszu Medycznego pomogą NFZ w finansowaniu świadczeń medycznych i zmniejszeniu kolejek do lekarzy specjalistów.

Świadczenia mieszkaniowe dla Służby Więziennej

Posłowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Funkcjonariusze SW otrzymają nowe świadczenie mieszkaniowe. Rozwiązanie zostało wzorowane na analogicznych świadczeniach dla funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych.

Nowe przepisy mają poprawić warunki życia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Świadczenie mieszkaniowe to krok w kierunku wyrównania standardów wynagrodzeń i benefitów w różnych służbach mundurowych.

