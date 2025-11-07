Sejm podniósł opłatę cukrową: stała opłata za napoje z cukrem wzrośnie o 40% (z 0,50 zł do 0,70 zł za 100 ml), a zmienna podwoi się.

Znacząco wzrosną opłaty za napoje energetyczne: opłata stała za kofeinę/taurynę zwiększy się dziesięciokrotnie, z 0,10 zł do 1 zł.

Nowelizacja podnosi również podatek od wygranych w grach i konkursach z 10% do 15%.

Ustawa trafiła do Senatu, a jeśli zostanie przyjęta, nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

Sejm przyjął ustawę o podniesieniu opłaty cukrowej

Podczas piątkowego głosowania 246 posłów opowiedziało się za zmianami w przepisach, 199 było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Po przyjęciu przez Sejm ustawa została przekazana do Senatu, który zdecyduje o jej dalszym losie. Jeśli izba wyższa nie zgłosi poprawek, nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

Nowelizacja przewiduje, że opłata stała za napoje zawierające cukry lub słodziki wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł za 100 ml napoju zawierającego do 5 g cukru. Dodatkowo opłata zmienna za każdy gram cukru powyżej tego limitu zwiększy się z 0,05 zł do 0,10 zł. Nowe przepisy podnoszą również maksymalny poziom opłaty do 1,8 zł za litr napoju, podczas gdy dotychczas obowiązywał limit 1,2 zł.

Większe obciążenia dla producentów napojów energetycznych

W ustawie znalazły się także przepisy dotyczące napojów zawierających substancje pobudzające. Opłata stała za obecność kofeiny lub tauryny wzrośnie z 0,10 zł do 1 zł, co oznacza dziesięciokrotny wzrost. Zmiana ta ma zachęcić producentów do ograniczania stosowania dodatków stymulujących, a konsumentów – do sięgania po zdrowsze alternatywy.

Wyższy podatek od wygranych w grach i konkursach

Oprócz podniesienia opłaty cukrowej nowelizacja wprowadza zmiany w podatku od wygranych. Od teraz stawka podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową wzrośnie z 10 proc. do 15 proc.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, zmiana ta ma na celu zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz ograniczenie ryzyka nadużyć podatkowych w obszarze gier losowych.

