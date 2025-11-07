Ceny paliw wzrosną w długi weekend? Jedno paliwo może być droższe niż rok temu

bullety

Ceny paliw wyższe na długi weekend

Jak zauważa Urszula Cieślak z Reflex.com.pl, sytuacja na polskim rynku paliw nieco się pogarsza. Jest to bezpośrednia konsekwencja wynikająca ze wzrostu cen paliw gotowych na rynku europejskim, co z kolei powoduje i przekłada się na podwyżki cen hurtowych, a w efekcie na widoczne już na stacjach wzrosty cen paliw.

Jak zauważa ekspert, podwyżki odnotowane w tym tygodniu, sięgają około 3 groszy na litrze benzyny, 6 groszy na litrze oleju napędowego i 1 grosza na litrze autogazu i nie są to ostatnie podwyżki na początku listopada.

Olej napędowy wciąż dużo droższy od benzyny

Według analiz Reflex.com.pl, w konsekwencji zwłaszcza wzrostu cen oleju napędowego na rynku hurtowym, w najbliższych dniach powinniśmy obserwować znaczny wzrost cen diesla.

Urszula Cieślak przewiduje, że średnia skala podwyżek w skali całego kraju może być zbliżona do tej z obecnego tygodnia (3-9 listopada), czyli na poziomie ok. 7 groszy na litrze oleju napędowego. Z kolei benzyna powinna drożeć w wolniejszym tempie, ok. 2 groszy na litrze. W przypadku LPG może dojść do korekty wysokości 1 groszy/litr.

Ekspert Reflex zwraca uwagę, że już dzisiaj na poszczególnych obiektach dysproporcje między ceną oleju napędowego i benzyny 95-oktanowej sięgają nawet 20 groszy na litrze. Podwyżki zbiegają się z kolejnym dłuższym weekendem dla kierowców, którzy będą częściej podróżować, co oznacza, że wyższe koszty tankowania obciążą portfele konsumentów.

Pocieszającym faktem dla kierowców może być fakt, że ceny dalej są niższe niż w ubiegłym roku. Jak wskazuje Urszula Cieślak z Reflex.com.pl w ujęciu rok do roku za benzynę 95-oktanową płacimy 15 groszy mniej, za benzynę 98-oktanową 19 groszy mniej, za olej napędowy 5 groszy mniej, a za autogaz aż 45 groszy mniej. Jednak już w przyszłym tygodniu diesel może być droższy niż w 2024 roku.

- Jeśli sprawdzą się nasze prognozy, że diesel podrożeje średnio około 7 groszy na litrze, to niestety w przyszłym tygodniu to porównanie pokaże, że diesel jest droższy niż przed rokiem - powiedziała Urszula Cieślak.

