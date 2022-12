Dodatek osłonowy. Sprawdź, czy dostałeś pieniądze! Minął ważny termin

Dodatek osłonowy. Kto mógł złożyć wniosek?

Dodatek osłonowy został przygotowany dla osób o najniższych dochodach. Dodatek osłonowy przysługuje tym osobom, których dochód na osobę: w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 2100 zł, w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 1500 zł. Dodatek wypłacany jest na wniosek. Dokumenty należało złożyć w urzędach gminy lub MOPS-ach.

Kiedy wypłata dodatków osłonowych?

Wypłata dodatków miała być realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego miały nastąpić jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r. Jeśli składałeś wniosek o dodatek osłony, to sprawdź, czy masz już pieniądze na koncie, bowiem właśnie upłynął termin na wywiązanie się państwa z wypłat należnych kwot.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

