Zasiłek pielęgnacyjny w 2024 roku

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny? Główne jego zadanie to pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Wypłaca go gmina za pośrednictwem, np. miejskich ośrodków pomocy społecznej w formie comiesięcznej pomocy materialnej. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Niestety, wysokość świadczenia - w przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego - nie jest rok rocznie waloryzowana. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie takie wydaje lekarz orzecznik z ZUS), jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Świadczenie przewidziano także dla wszystkich osób, które ukończyły 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny. Ile wynosi w 2024 roku?

Istnieje także coś takiego jak dodatek pielęgnacyjny. To inne świadczenie niż wspomniane wcześniej. Dodatek pielęgnacyjny jest stały i po marcowej waloryzacji w roku 2024 wynosi 324,39 zł. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS. Przysługuje on osobom z orzeczeniem o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Świadczenie z założenia jest na wniosek, ale są wyjątki od tej reguły. Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać wniosków, świadczenie zostaje przypisane im z automatu. Kto na dodatek pielęgnacyjny nie ma co liczyć? W grupie tej znalazły się osoby, które korzystają z nieodpłatnej opieki instytucjonalnej.

