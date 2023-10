Dodatek za pracę w nocy wzrośnie. Podwyżka już od Sylwestra?

Dodatek do pracy w nocy w 2024 roku

Pracujesz w godzinach nocnych? Przysługuje ci dodatek do wynagrodzenia. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nocą. Jak się wylicza dodatek nocny? Dodatek za pracę w porze nocnej to 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, że od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. już 4300 zł, to kwota dodatku nocnego też będzie wyższa.

Dodatek za pracę w porze nocnej oblicza się poprzez ustalenie stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stanowi ją iloraz minimalnego wynagrodzenia miesięcznego oraz liczby godzin wynikających z wymiaru czasu pracy danej osoby w danym miesiącu. Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20 proc. tak obliczonej stawki godzinowej. I tym sposobem w poszczególnych miesiącach 2024 roku dodatek nocny będzie wynosił odpowiednio:

od stycznia do kwietnia - 5,05 zł

od maja do czerwca - 5,30 zł

w lipcu i październiku - 4,67 zł

w sierpniu i wrześniu - 5,12 zł

w listopadzie - 5,66 zł

w grudniu 5,38 zł

