Dodatki do domu w mega promocji. Lidl startuje z nową ofertą

Promocje w Lidlu - przytulna sypialnia i salon

Dwustronna pościel z mikrowłókna satynowego Livarno Home, dostępna w sklepach sieci Lidl w pięciu stylowych wzorach to propozycja, która łączy elegancję z funkcjonalnością. Do wyboru zestawy w trzech rozmiarach, każdy 10 zł taniej: poszewka na poduszkę 70 × 80 cm, poszwa na kołdrę 140 × 200 cm (24,99 zł/zestaw), 2 poszewki na poduszki 70 × 80 cm, poszwa na kołdrę 160 × 200 cm (34,99 zł/zestaw) i 2 poszewki na poduszki 70 × 80 cm, poszwa na kołdrę 220 × 200 cm (44,99 zł/zestaw). Komfort snu zapewni również profilowana poduszka Polygiene® Livarno Home (44,99 zł/szt.), która dzięki piance wiskoelastycznej idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. Dopełnieniem oferty będzie podwójna kołdra pikowana Livarno Home z innowacyjną taśmą klimatyczną, zapobiegającą gromadzeniu się ciepła. W ofercie wystąpi w dwóch rozmiarach: 140 × 200 cm, za 79,99 zł/szt. oraz 160 × 200 cm, za 99,00 zł/szt.

Ławka tapicerowana Livarno Home ze schowkiem, w modnej tkaninie bouclé to prawdziwy hit tego sezonu. Będzie można ją dostać w supercenie za 219 zł/szt. Subtelne wzornictwo konsoli metalowej Livarno Home (99,00 zł/zestaw) wprowadzi elegancję do każdego wnętrza, a zestaw czterech stolików Livarno Home (99,00 zł/zestaw) o różnej wysokości pozwoli na kreatywne zagospodarowanie przestrzeni.

Dodatki do łazienki w promocji Lidla

Doskonały wybór to ręczniki frotté Livarno Home, które będzie można znaleźć w różnych wariantach, wszystkie aż o 20 proc. taniej. Zestaw dwóch ręczników o wymiarach 50 × 100 cm, wykonanych w 100 proc. z bawełny o wysokiej gramaturze 550 g/m² dostępny będzie za 27,99 zł/zestaw. Dopełnieniem łazienkowej metamorfozy może być rozkładana bambusowa półka WENKO w cenie 59,99 zł/szt. Z kolei komfort zapewni mata łazienkowa Livarno Home o wymiarach 50 × 80 cm, dostępna w trzech kolorach, w cenie 19,99 zł/szt.

Akcesoria do sprzątania

Lidl od soboty, 1 lutego, przygotował funkcjonalne akcesoria, które sprawią, że codzienne sprzątanie stanie się szybsze i przyjemniejsze. Bezworkowy odkurzacz Silvercrest 2 w 1 (139,00 zł/zestaw) to wszechstronne urządzenie, które łączy w sobie funkcję odkurzacza ręcznego i podłogowego. Natomiast do skutecznego mycia podłóg doskonale sprawdzi się zestaw do sprzątania Vileda ULTRAMAX, który w promocji, z aplikacją Lidl Plus dostaniemy 20 zł taniej, za 79,00 zł/zestaw. W ofercie sieci znajdziemy także suszarkę na pranie Vileda Universal, którą z aplikacją Lidl Plus kupimy 20 zł taniej, w cenie 79,00 zł/zestaw, a gładkość naszych ubrań zapewni żelazko parowe Tefal Express Steam FV2838, 2400 W, dostępne w promocji 50 zł taniej, za 99,00 zł/szt.

Autor: