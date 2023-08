QUIZ PRL. To nie były słodycze, ale każdy to jadł w PRL-u. Pamiętasz je?

Pobyt w sanatorium - za co nie płaci NFZ?

Leczenie w sanatorium jest bezpłatne, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za:

przejazd na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,

pobyt opiekuna pacjenta,

częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych,

zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,

dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne i przyrodolecznicze, które nie wiążą się z celem pobytu,

koszty dodatkowe obowiązujące w miejscu położenia sanatorium.

Odpłatność za sanatorium NFZ

Kuracjusz korzystający z leczenia uzdrowiskowego ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. Wysokość opłaty jest ściśle określona przez Ministra Zdrowia. Pobyt w sanatorium jest tańszy od 1 października do 30 kwietnia, drożej jest w sezonie od 1 maja do 30 września. Stawki zależą od standardu pokoju. Pokój z pełnym węzłem sanitarnym to taki, który ma umywalkę, wannę z natryskiem i WC. Węzeł uproszczony ma umywalkę, natrysk i WC. Studio to pomieszczenie o wielu funkcjach, np. mające część sypialną, część dzienną i aneks kuchenny.

Kwoty opłat za 1 dzień pobytu:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,60 zł - od 1 października do 30 kwietnia i 40,90 zł - od 1 maja do 30 września;

pokój jednoosobowy w studiu 26,10 zł / 37,40 zł;

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,90 zł / 33,20 zł;

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,50 zł / 27,30 zł;

pokój dwuosobowy w studiu 16,50 zł / 24,90 zł;

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,20 zł / 19,50 zł;

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,50 zł / 14,80 zł;

pokój wieloosobowy w studiu 11,90 zł / 13,60 zł;

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,60 zł / 11,90 zł.

Pacjent skierowany do sanatorium nie wybiera ani sezonu, ani rodzaju pokoju. Miejsce w pokoju jest przydzielone w skierowaniu. Kuracjuszom pozostaje jedynie zgodzić się na zaproponowane warunki i zapłacić.

Ważne! Odpłatność za sanatorium na NFZ dla emerytów jest taka sama jak dla innych dorosłych pacjentów. Uprawnieni do darmowego korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego są pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą.

Dodatkowe opłaty w sanatorium

To nie wszystko. Są jeszcze inne, dodatkowe koszty, których kuracjusze często nawet się nie spodziewają. Sanatoria mogą w swoich regulaminach ustalać dodatkowe opłaty, np. za wymianę ręcznika, pościeli, telewizor czy parking. Dodatkowo trzeba zapłacić też za zabiegi, które nie są zlecone przez lekarza w ramach leczenia uzdrowiskowego.

Oto przykładowe stawki:

Telewizor w pokoju - od 80 do 110 zł za turnus,

Czajnik w pokoju - ok. 2 zł za dzień,

Lodówka – ok. 50 zł za turnus,

Suszarka do włosów - ok. 30 zł za turnus,

Wymiana pościeli - ok. 20 zł,

Wymiana ręczników - ok. 10 zł,

Parking - od 200 do 350 zł za turnus,

Kąpiel borowinowa - od 90 zł do 100 zł,

Okłady z borowiną – ok. 50 zł,

Opłata uzdrowiskowa – maksymalnie 5,40 zł za dzień,

Rowerek treningowy – 10 zł,

Dodatkowy nocleg przed rozpoczęciem turnusu (razem z kolacją w dniu przyjazdu i śniadaniem następnego dnia) – 250 zł.

Jeśli nie stać cię na częściowe pokrycie kosztów, możesz ubiegać się o dofinansowanie z NFZ. Mogą je uzyskać tylko osoby ubezpieczone, które złożą podanie z potwierdzoną informacją o dochodach i skierowanie do sanatorium wraz z dokumentacją i wynikami badań w wojewódzkim oddziale NFZ.

