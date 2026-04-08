Święto w sobotę a dodatkowy dzień wolny

Zasady wynikające z Kodeksu pracy są jednoznaczne – jeśli święto ustawowe przypada w sobotę, pracownik nie traci dnia wolnego. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny termin jego odbioru w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin takiego dnia wolnego nie jest dowolny dla pracownika – ostateczna decyzja należy do pracodawcy.

Długi weekend sierpień 2026 – kiedy wypada

W 2026 roku święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i obchodzone w tym samym dniu Święto Wojska Polskiego przypadają w sobotę, 15 sierpnia. Na mocy decyzji premiera Donalda Tuska, dla administracji rządowej dniem wolnym wyznaczono piątek, 14 sierpnia. Oznacza to trzydniowy odpoczynek od 14 do 16 sierpnia 2026. To właśnie ten układ tworzy nowy, atrakcyjny długi weekend w środku lata.

Kto skorzysta z wolnego dnia

Decyzja rządu obejmuje wyłącznie pracowników administracji państwowej. W ich przypadku termin został ustalony centralnie.

W sektorze prywatnym oraz samorządowym sytuacja wygląda inaczej. Pracodawcy również muszą oddać dzień wolny, ale sami decydują o jego dacie. Może to być zarówno 14 sierpnia, jak i np. 17 sierpnia lub inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym. W praktyce wiele firm wybiera te same daty co administracja, aby ułatwić organizację pracy.

Czy pracownik może wybrać termin wolnego

Zatrudniony może zgłosić preferencję dotyczącą terminu odbioru dnia wolnego, jednak nie ma gwarancji jej uwzględnienia. Decyzja zawsze należy do pracodawcy, choć w wielu przypadkach firmy starają się dopasować do oczekiwań zespołu, jeśli nie zakłóca to pracy.

Komu przysługuje dzień wolny za święto

Prawo do dodatkowego dnia wolnego dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu czy systemu pracy. Nie obejmuje natomiast osób pracujących na umowach cywilnoprawnych ani samozatrudnionych.

Dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku. Pełna lista

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień).

PTNW - Miłosz Bembinow