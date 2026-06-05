Dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów już wkrótce. Te osoby dostaną prawie 5000 zł

Historyczny ekwiwalent za deputat węglowy, powiązany z cenami węgla, doczekał się podwyżki na 2026 rok, która dla wielu beneficjentów zostanie naliczona automatycznie.

Emeryci kolejowi mogą liczyć na blisko 3000 zł brutto rocznie, natomiast górnicy otrzymają nawet ponad 4800 zł brutto, wypłacane w transzach.

Zanim pieniądze trafią na konto, dowiedz się, ile faktycznie zostanie Ci wypłacone netto i gdzie sprawdzić status świadczenia, aby uniknąć zaskoczeń.

Skąd wzięła się ta podwyżka i ile wyniesie?

Wysokość ekwiwalentu za deputat węglowy zmienia się co roku i jest bezpośrednio powiązana z cenami węgla. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że przeciętna cena tony węgla w 2025 roku wyniosła 1601,70 zł, co stanowi podstawę do wyliczeń na rok 2026. To świadczenie nie jest nowym benefitem, a historycznym prawem sięgającym czasów, gdy węgiel był standardowym elementem wynagrodzenia.

Jeśli otrzymywałeś ekwiwalent w ubiegłym roku, podwyżka zostanie naliczona automatycznie – nie musisz składać żadnych nowych wniosków.

Ile dostaną emeryci kolejowi i górnicy?

Kwoty brutto różnią się w zależności od branży i historycznych uprawnień.

Emeryci i renciści kolejowi: rocznie otrzymają 2978,20 zł brutto. Kwota ta jest wypłacana w dwóch ratach po 1489,10 zł brutto.

rocznie otrzymają 2978,20 zł brutto. Kwota ta jest wypłacana w dwóch ratach po 1489,10 zł brutto. Emeryci górniczy: w zależności od uprawnień (najczęściej do 3 ton węgla rocznie) mogą liczyć na kwotę do 4805,10 zł brutto.

w zależności od uprawnień (najczęściej do 3 ton węgla rocznie) mogą liczyć na kwotę do 4805,10 zł brutto. Wdowy i sieroty: osoby pobierające rentę rodzinną po kolejarzach również mają prawo do ekwiwalentu, choć w niższej wysokości.

Różnica w kwotach wynika ze specyfiki obu branż i historycznie przyznanych uprawnień (kolejarzom przysługuje ekwiwalent za 1,8 tony węgla, a górnikom zazwyczaj za 3 tony).

Kluczowe daty wypłat, których musisz pilnować

Terminy przelewów zależą od tego, do której grupy uprawnionych należysz.

Emeryci kolejowi (wypłaty z ZUS)

Pierwsza rata: marzec 2026 r. (pieniądze powinny być już na koncie).

Druga rata: wrzesień 2026 r.

Emeryci górniczy (wypłaty ze spółek węglowych, np. SRK, JSW)

Główna wypłata: druga połowa czerwca 2026 r.

Dodatkowa wypłata: po 15 lipca 2026 r.

Wypłaty dla kolejarzy realizowane są automatycznie przez ZUS, natomiast emerytowani górnicy otrzymują środki bezpośrednio od spółek węglowych.

Brutto to nie netto, czyli ile faktycznie dostaniesz

Pamiętaj, że podane kwoty są wartościami brutto. Od każdej wypłaty potrącana jest składka zdrowotna (9%), a u osób z wyższymi świadczeniami również zaliczka na podatek dochodowy (PIT).

Jeśli Twoja emerytura nie przekracza ok. 2500 zł brutto miesięcznie , stracisz głównie na składce zdrowotnej. Zaliczka na podatek prawdopodobnie nie zostanie pobrana.

, stracisz głównie na składce zdrowotnej. Zaliczka na podatek prawdopodobnie nie zostanie pobrana. Jeśli Twoja emerytura jest wyższa (np. powyżej 4000 zł brutto), od ekwiwalentu zostanie potrącona również zaliczka na PIT. W takim przypadku kwota "na rękę" może być niższa o 20-30% od kwoty brutto.

Co musisz zrobić, by mieć pewność wypłaty?

Najprostszym sposobem na weryfikację statusu świadczenia jest zalogowanie się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W zakładce "Świadczenia" możesz sprawdzić historię wypłat, potwierdzić zaksięgowanie marcowej raty i sprawdzić planowany termin kolejnej.

Ważne: Jeśli ZUS poprosi Cię listownie o zaktualizowanie dokumentów lub potwierdzenie uprawnień, nie ignoruj tej wiadomości. Przekroczenie terminu może spowodować wstrzymanie wypłaty.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]