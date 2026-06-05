Dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów już wkrótce. Te osoby dostaną prawie 5000 zł

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-06-05 11:18

Większe pieniądze dla tysięcy emerytów stają się faktem. W 2026 roku ZUS i spółki węglowe wypłacą wyższy ekwiwalent za deputat węglowy, czyli historyczne świadczenie dla byłych pracowników kolei i górnictwa. Wyjaśniamy, ile dokładnie wynoszą nowe stawki, kiedy spodziewać się przelewu i co najważniejsze – ile pieniędzy realnie trafi na Twoje konto.

Zdumiona kobieta z siwymi włosami, zasłaniająca usta dłonią, patrzy na banknoty oraz list z ZUS. Symbolizuje to pozytywne zaskoczenie wiadomościami o wyższych emeryturach i dodatkowych pieniądzach, o których można przeczytać na Super Biznes.

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Autor: Shutterstock Zdumiona kobieta z siwymi włosami, zasłaniająca usta dłonią, patrzy na banknoty oraz list z ZUS. Symbolizuje to pozytywne zaskoczenie wiadomościami o wyższych emeryturach i dodatkowych pieniądzach, o których można przeczytać na Super Biznes.

  • Historyczny ekwiwalent za deputat węglowy, powiązany z cenami węgla, doczekał się podwyżki na 2026 rok, która dla wielu beneficjentów zostanie naliczona automatycznie.

  • Emeryci kolejowi mogą liczyć na blisko 3000 zł brutto rocznie, natomiast górnicy otrzymają nawet ponad 4800 zł brutto, wypłacane w transzach.
  • Zanim pieniądze trafią na konto, dowiedz się, ile faktycznie zostanie Ci wypłacone netto i gdzie sprawdzić status świadczenia, aby uniknąć zaskoczeń.

Skąd wzięła się ta podwyżka i ile wyniesie?

Wysokość ekwiwalentu za deputat węglowy zmienia się co roku i jest bezpośrednio powiązana z cenami węgla. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że przeciętna cena tony węgla w 2025 roku wyniosła 1601,70 zł, co stanowi podstawę do wyliczeń na rok 2026. To świadczenie nie jest nowym benefitem, a historycznym prawem sięgającym czasów, gdy węgiel był standardowym elementem wynagrodzenia.

Jeśli otrzymywałeś ekwiwalent w ubiegłym roku, podwyżka zostanie naliczona automatycznie – nie musisz składać żadnych nowych wniosków.

Ile dostaną emeryci kolejowi i górnicy?

Kwoty brutto różnią się w zależności od branży i historycznych uprawnień.

  • Emeryci i renciści kolejowi: rocznie otrzymają 2978,20 zł brutto. Kwota ta jest wypłacana w dwóch ratach po 1489,10 zł brutto.
  • Emeryci górniczy: w zależności od uprawnień (najczęściej do 3 ton węgla rocznie) mogą liczyć na kwotę do 4805,10 zł brutto.
  • Wdowy i sieroty: osoby pobierające rentę rodzinną po kolejarzach również mają prawo do ekwiwalentu, choć w niższej wysokości.

Różnica w kwotach wynika ze specyfiki obu branż i historycznie przyznanych uprawnień (kolejarzom przysługuje ekwiwalent za 1,8 tony węgla, a górnikom zazwyczaj za 3 tony).

Kluczowe daty wypłat, których musisz pilnować

Terminy przelewów zależą od tego, do której grupy uprawnionych należysz.

Emeryci kolejowi (wypłaty z ZUS)

  • Pierwsza rata: marzec 2026 r. (pieniądze powinny być już na koncie).
  • Druga rata: wrzesień 2026 r.

Emeryci górniczy (wypłaty ze spółek węglowych, np. SRK, JSW)

  • Główna wypłata: druga połowa czerwca 2026 r.
  • Dodatkowa wypłata: po 15 lipca 2026 r.

Wypłaty dla kolejarzy realizowane są automatycznie przez ZUS, natomiast emerytowani górnicy otrzymują środki bezpośrednio od spółek węglowych.

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Brutto to nie netto, czyli ile faktycznie dostaniesz

Pamiętaj, że podane kwoty są wartościami brutto. Od każdej wypłaty potrącana jest składka zdrowotna (9%), a u osób z wyższymi świadczeniami również zaliczka na podatek dochodowy (PIT).

  • Jeśli Twoja emerytura nie przekracza ok. 2500 zł brutto miesięcznie, stracisz głównie na składce zdrowotnej. Zaliczka na podatek prawdopodobnie nie zostanie pobrana.
  • Jeśli Twoja emerytura jest wyższa (np. powyżej 4000 zł brutto), od ekwiwalentu zostanie potrącona również zaliczka na PIT. W takim przypadku kwota "na rękę" może być niższa o 20-30% od kwoty brutto.

Co musisz zrobić, by mieć pewność wypłaty?

Najprostszym sposobem na weryfikację statusu świadczenia jest zalogowanie się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W zakładce "Świadczenia" możesz sprawdzić historię wypłat, potwierdzić zaksięgowanie marcowej raty i sprawdzić planowany termin kolejnej.

Ważne: Jeśli ZUS poprosi Cię listownie o zaktualizowanie dokumentów lub potwierdzenie uprawnień, nie ignoruj tej wiadomości. Przekroczenie terminu może spowodować wstrzymanie wypłaty.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]
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