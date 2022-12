Dofinansowania do pomp ciepła nie będzie? Zaskakujące stanowisko minister Moskwy

Pompy ciepła bez dofinansowania?

Walka z kryzysem energetycznym trwa. Niestety, koszty tego ponoszą wszyscy. Czyżby mocno po kieszeniach mieliby dostać ci, którzy chcą zakupić pompę ciepła? To urządzenie samo z siebie nie produkuje energii, ale pozwala na jej pozyskiwanie. Pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza lub gruntu i przenosi je do domowej instalacji grzewczej – na przykład grzejników lub systemu ogrzewania w podłodze. W związku z trudnościami z dostępnością i cenami gazu oraz prądu zainteresowanie pompami ciepła znacznie wzrosło. Ale teraz, kiedy to ma powrócić VAT za energię do poziomu 23 proc., zapłacą znacznie więcej. Już dotychczas roczny rachunek za ogrzewanie w taki sposób domu wynosił nawet blisko 6,5 tys. zł. Sytuację miały poprawić programy dotujące zakup i eksploatację pomp ciepła. Okazuje się jednak, że kluczowy program stoi pod znakiem zapytania.

Kilka miesięcy temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiadał, że uruchomiony zostanie program dotacji na zakup i montaż pomp ciepła. Ale nie ruszył. Tymczasem rząd zdecydował, że zwiększy dotacje w programie "Czyste Powietrze", w którym na wymianę "kopciucha" i termomodernizację domu będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł.

Pompa w "Czystym Powietrzu"

- Analizowaliśmy, czy zwiększyć dofinansowanie w "Czystym Powietrzu" [...]. Nie mówimy, że rezygnujemy z programu, jest potrzebny i ma sens. Tam, gdzie jest możliwość odejścia od gazu, chcemy to robić. W pierwszej kolejności Fundusz skoncentrował się jednak na "Czystym Powietrzu" i zmianie programu. Nie jest tak, że się wycofujemy, jest bardziej tak, że program (dopłat do pomp ciepła - przyp. red.) odkładamy - powiedziała 29 grudnia minister środowiska i klimatu Anna Moskwa. Minister podkreśliła, że pompy ciepła zaufanie do tego źródła rośnie i stąd decyzja dotycząca zwiększenia kwot w "Czystym Powietrzu".

Sonda Jakie urządzenie wybrałbyś do podgrzewania wody użytkowej? Pompę ciepła Kolektory słoneczne Podgrzewacz elektryczny Podgrzewacz współpracujący z kotłem