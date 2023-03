Dofinansowanie do okularów to obowiązek pracodawcy. Ile powinien dopłacić szef?

Dofinansowanie do okularów

Podstawa prawna do otrzymania dofinansowania do okularów jest jasna. Jak wskazuje artykuł 237 Kodeksu pracy: "Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami".

Do zaświadczenia od lekarza i faktury za okulary dołożyć trzeba wniosek o dofinansowanie W kwestii kwot występują różnice w zależności od miejsca pracy. Nie ma regulacji dotyczących minimalnej i maksymalnej wysokości dopłaty do okularów. Zwykle kwoty dofinansowania wynoszą od 200 zł do 300 zł za parę okularów.

Nie brakuje także firm, w których dofinansowanie nie jest jednorazowe. Zakłady pracy, które decydują się na dofinansowanie do okularów pracownika, oferują możliwość raz na dwa lub trzy lata. Dopłata do nowych okularów będzie wypłacana cyklicznie.

Co z soczewkami kontaktowymi? Niestety dla osób, które z nich korzystają pracodawca nie jest zobowiązany prawnie do dofinansowania ich zakupu.

